Angustiante búsqueda de una familia que desapareció en Bariloche

Las cuatro personas hicieron una travesía solidaria hasta la Línea Sur y no hay rastros de ellos desde el domingo.

Estamos desesperados, dijo la hermana de una de las personas perdidas en la Línea Sur

Laura Ocampo advirtió que su hermana no estaba convencida de realizar el viaje a la Línea Sur el último sábado.

"Estamos desesperados, viendo si podemos viajar de Córdoba a Bariloche", dice Laura Ocampo, hermana de Alicia, la mujer de 40 años, de quien no hay rastros desde el último sábado.

Esa mañana, alrededor de las 7, pese a la fuerte nevada que complicó el tránsito en las rutas de la región, Alicia, junto a su hijo de 18 años y otros dos hombres emprendieron un viaje a la Línea Sur para repartir los juguetes que habían reunido en una colecta solidaria por el día del niño.

"Salieron en dos camionetas cuatro por cuatro y la idea era volver ese mismo sábado alrededor de las 19 o 20 horas. Al no tener ninguna información sobre ellos, mi sobrina -que se había quedado con su papá- empezó a preocuparse. Intentaron salir a buscarlos pero se les rompió la camioneta y regresaron", contó Laura, que vive en Córdoba.

Según relató, la Secretaría de Protección Civil recién dispuso el inicio de la búsqueda el domingo al mediodía. El rastrillaje no arrojó resultados favorables. Tampoco el sobrevuelo del helicóptero por la zona que se llevó a cabo en la mañana de este lunes.

"No encontraron nada. Ni rastros ni huellas. El papá de los chicos hizo dos veces el viaje de ida y vuelta pero tampoco encontró nada. Ahora, están saliendo dos avionetas más: una que consiguió mi excuñado y otra que pone la provincia", indicó la mujer consternada.

Admitió que, en un principio, pensaron que uno de los vehículos había sufrido un desperfecto mecánico pero "con el helicóptero no se vio nada. De modo que ya no sabemos qué pensar".

Laura no supo explicar por qué pese a las condiciones meteorológicas, el grupo no suspendió el viaje a la Línea Sur. "Mi sobrina me comentó que su mamá no estaba muy convencida por el clima pero que no tenía opción de no ir porque si no, los dos hombres irían solos. Una quinta persona ya se había bajado porque estaba descompuesta", señaló.

Explicó que su hermana siempre se suma a "movidas solidarias. Integra un grupo de payamédicos y una organización que asiste a personas con problemas de consumo de alcohol". "No sabemos qué hacer ante la falta de noticias. Nos dicen que en la ruta hay muchísima nieve", dijo.

Por su parte, el Jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Bariloche, Orlando Báez, contó en diálogo con una radio local que: “Ayer a las 7 de la tarde recibí la solicitud a través de Protección Civil para abocar personal a la búsqueda de dos familias que se movilizaron en dos vehículos, una Ranger color rojo y una Toyota blanca, fueron a visitar la línea sur y hasta el día de la fecha no regresaron a su domicilio”.

Y agregó: “Salieron el sábado a las 7 de la mañana y hasta el momento no tenemos conocimiento de donde pueden llegar a estar. Tengo entendido que el padre del joven de 18 años, quien es uno de los que va en uno de los vehículos, mantuvo contacto hasta que el chico se quedo sin señal o se le apagó el celular cerca de las 15 horas del domingo”.

“Estamos trabajando con la Policía de Rio Negro y el cuartel de Bomberos. Sobre la ruta no se encuentran, hay nieve en la Línea a Sur, si bien se puede transitar, no es fácil y no sabemos si los vecinos están preparados para estar más de un día, eso es lo que más nos preocupa, vamos a seguir buscando hasta dar con ellos”, explicó el jefe del SPLIF.