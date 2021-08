Cerraron el Pentágono por un tiroteo: hay extrema tensión

La sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos fue cerrada hoy luego de que se disparan tiros en una parada de colectivos cercana a la estación de subte del edificio, informó el propio Pentágono.



Al menos una persona fue alcanzada por balazos, informaron la cadena CNN y otros medios locales, que citaron a fuentes de seguridad no identificadas que no podían precisar el estado de la víctima.



El hecho ocurrió cerca de una plataforma donde paran colectivos que se ubica cerca de la estación de subte que llega casi hasta las puertas del Pentágono, informó la Agencia de Protección del Pentágono en su cuenta de Twitter.



En un comunicado, el Pentágono dijo que el edificio, ubicado en el condado de Arlington, Virginia, frente a Washington DC, la capital nacional, había sido cerrado debido a "actividad policial" en sus cercanías.



Líneas de subte recibieron órdenes de no detenerse en la estación del Departamento de Defensa a causa de una investigación policial en curso.

