La exnovia de Sergio Denis rompió el silencio tras ser detenida por “tentativa de robo”

Verónica Monti, quien fuera la novia de Sergio Denis, fue dejada en libertad en las últimas horas luego de que la detuvieran en un reconocido local de un shopping de Palermo acusada de intentar robar dos pares de calzado. Concretamente se trató de un par de botas negras y la otra unas zapatillas. El valor de ambos artículos rondaría e incluso superaría los 20 mil pesos

En diálogo con Nosotros a la mañana, la mujer que saltó a la fama por haber sido pareja del popular cantante confesó que todo es causa de su enfermedad, la cleptomanía y manifestó que mucha de la información que está circulando sobre la situación no es cierta.

El video de la camara de seguridad de Zara cuando frenan el paso de Veronica Monti, la ultima novia de Sergio Denis. Se intentaba robar dos pares de calzado pic.twitter.com/QO2qokYzYs — Pampa Monaco (@pampamonaco) August 2, 2021

“Estoy muy angustiada. Solo me importan mis hijos. No voy a hablar”, le contó Monti a Carlos Monti a través de WhatsApp al tiempo que remarcó que “la cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo”.

“Ya circuló información errada y es tal la angustia y lo poco que me importan los medios que no salgo a corregir. A todos los programas de todos los canales no les interesa en absoluto cómo estoy, solo quieren lucrar con una enfermedad. Hace años la vengo pasando mal, remándola y no logrando salir a flote”, manifestó notablemente angustiada.

Tras advertir que su representante legal, Martín Francolino, será quien hable por ella de ahora en más, la mujer agregó: “Hoy elijo eso. En este difícil presente le cedo mi voz. A nadie le recomiendo mi presente ni por dos segundos”.

Trascendió que fue liberada de la Comisaría Comunal 14, ubicada en el barrio de Palermo, luego de declarar "que está hace mucho tiempo bajo tratamiento. Que cuando hace eso tiene un deseo grande, pero después se angustia, se frustra".

En este marco se conoció que el abogado pidió pericias psicológicas para confirmar el diagnóstico de la presunta patología que padece (cleptomanía).