Al final, ¿llega la tormenta de Santa Rosa a La Plata?: lo que dicen los expertos y estadísticas

El santoral católico inscribe el 30 de agosto como el día de la celebración de Santa Rosa de Lima, una fecha que según la creencia popular generalmente llega acompañada de la famosa tormenta homónima. Sin embargo, pasada esa fecha comenzaron a surgir los interrogantes en La Plata de si efectivamente el fenómeno meteorológico tendrá lugar este año en nuestra ciudad. No obstante, hay quienes dicen que la tormenta de Santa Rosa prácticamente no falla, que no necesariamente acontece el día exacto sino que puede llegar varios días antes o después de su ubicación en el calendario religioso.

En este marco, ¿qué dicen con respecto a la tormenta de Santa Rosa los expertos del área de meteorología de la Municipalidad de La Plata?

En un comunicado emitido esta mañana explicaron que "el 30 de agosto el santoral católico conmemora a Santa Rosa de Lima y según el saber popular, cerca de esta fecha ocurren tormentas fuertes".

Sin embargo, el informe oficial sostiene que "esto no siempre es así". Y agrega que "si bien en esta época del año se comienzan a registrar las tormentas equinocciales (las que se inician con el comienzo de la primavera), son tormentas de características de la temperada estival, y no son necesariamente fuertes".

En torno a antecedentes acerca de si en esta fecha efecivamente acontece la célbre tormenta, la Municipalidad informó que "de acuerdo a las estadísticas del SMN se han registrado tormentas el día 30 de agosto en alrededor de un 10% de los días en los últimos 110 años, y si consideramos cinco días antes y después del 30 de agosto, ese porcentaje se aproxima al 60%, y las tormentas de fuerte intensidad -con precipitaciones mayores a 50mm- sólo han ocurrido en un 5% de los casi 110 años analizados".

Por otro lado se destacó que "en 2021 no hemos tenido tormentas el 30 de agosto, pero nuestras previsiones indican una alta chance de tormentas de leve a moderada intensidad entre el miércoles y el jueves".

"De cumplirse nuestro pronóstico, será otro año más con una Tormenta de Santa Rosa, y estaremos monitoreando su evolución como lo hacemos habitualmente", reportó la Comuna.

Cabe remarcar que los pronósticos indican para mañana tiempo desmejorando con tormentas a lo largo de todo el día, vientos leves a regulares del norte rotando al este y una temperatura entre 16 y 21 grados.