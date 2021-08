Tolosa Paz sobre el "garche": “En boca de una mujer parecería que es un escándalo"

La precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz se refirió hoy a la frase sobre política y sexo que generó distintas reacciones en el plano político y mediático, al sostener que “tengo hijos de 27, 26 y 23 años con los que hablo así en la intimidad familiar y como madre”, al tiempo que planteó que “en boca de una mujer parecería que es un escándalo, que una mujer no puede hablar de goce ni de disfrute”.

“Así hablo con mis hijos cuando les pido que se cuiden y usen preservativo”, sostuvo Tolosa Paz en declaraciones a Radio con Vos, y agregó “no creo haber ofendido ni excluido a nadie, ni haberme metido con la sexualidad, como sugirió la exgobernadora”.

“Acá estoy para seguir contestando si es que causó estupor, o alguien se sintió excluido, aunque no terminé de entender si era una crítica o una descalificación, y si una mujer no puede hablar delo goce”, completó, y agregó que "no fui consciente de lo que podía generar".

Se refirió además a la respuesta de Berni: “No sé si Sergio pudo mirar toda la entrevista o se quedó con el título. Yo argumenté que es muy sano que la política se anime a construir felicidad, y es lo que haceos muchos de nosotros cuando decimos que queremos una vida feliz, con vacaciones, con consumo y disfrutando”.