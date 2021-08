Vacunación a menores con riesgo: "No se está controlando la existencia de patologías", denunció la red Vacuname

La red de padres de niños con discapacidades que exige la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para sus hijos, Vacuname, denunció una serie de irregularidades en la Provincia y en el país en torno a la vacunación a los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades que comenzó el lunes.

"En la Provincia no piden nada. No piden certificado médico. Se anota masivamente gente con patologías que no tiene", planteó Francisco Da Giau, integrante de Vacuname.

Según Da Giau, Vacuname denunció que "en el país todavía no le dieron turno a todos lo chicos con discapacidades cuando supuestamente iban a priorizar a todas las personas que tenían patologías".

A través de un comunicado sobre la situación a nivel nacional, desde Vacuname indicaron que "iniciado el proceso de vacunación para menores con patologías de riesgo, advertimos a los Ministros de Salud de todo el país que no se enviaron todos los turnos a menores en riesgo; no se los está priorizando; no se está controlando la existencia de patologías, vacunando menores no prioritarios; no se está cumpliendo la vacunación con chicos en domicilio que lo necesitan; no se están otorgando los turnos dentro de los 28 días para la segunda dosis".

En este marco, exigieron "que se corrijan estas irregularidades en forma urgente". Asimismo solicitaron que "que se priorice a los menores, que pidan las constancias médicas, que pidan el certificado como corresponde, que envíen todos lo turnos a las personas con discapacidad".

A su vez, Da Giau, padre de Milagros, la joven platense con discapacidad por la que reclamó la vacuna, caso que llegó a la órbita de la Justicia, aseguró que "mi hija todavía no se vacunó, le dieron para el martes que viene no sabemos por qué La Plata empieza una semana más tarde cuando sabemos que las vacunas están".

"En Vacuname vemos como una irregularidad que hayan diferido en La Plata la vacuna para la semana que viene", enfatizó.

Otro de los planteos de la red apuntó a que "queremos que se garantice la segunda dosis a los menores de riesgo, que es lo que recomienda la EMA (Agencia Europea de Medicamentos)". Da Giau sostuvo que la EMA dispone que la segunda vacuna debe aplicarse pasado los 28 días de la primera inoculación. "No es pone en los certificados cuando se aplicará la dosis que falta, y en algunos casos se está dando turno para 3 meses después", dijo.

"Estamos pidiendo que cuando se alcance a 1,75 millones de vacunados se corte para garantizar la segunda dosis, ya que la cantidad de vacunas disponibles es de 3,5 millones. Nos preocupa el tema de que después no alcancen las segundas dosis si vacunan indiscriminadamente", concluyó.