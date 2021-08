"Gracias Leo": el video del Barcelona despidiendo a Messi

El astro rosarino Lionel Messi, máximo ídolo de Barcelona, cerró hoy su etapa en el club luego de 16 años, ya que la dirigencia no pudo resolver los "obstáculos económicos y estructurales" para la renovación del contrato, informó la institución catalana.



"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de la liga española)", informó el club en un comunicado.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del Club", cerró.

Una hora después, el club catalán posteó un video en alusión a la salida de Messi con el mensaje "Gracias Leo".