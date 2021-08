Desde la dirigencia del PSG aseguran que Lionel Messi cerró un contrato por dos años

El futuro de Lionel Messi parece estar en Paris Saint Germain, según coincidieron en informar medios y periodistas de Francia el día después de que el Barcelona de España oficializara la salida del astro rosarino.

"Contrato, salario, reuniones: todos los detalles de la ofensiva del PSG sobre Lionel Messi", publicó el diario deportivo L'Equipe.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII