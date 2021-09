Piden perimetral para un joven por acoso y amenazas a compañera de escuela en La Plata

Una adolescente de 16 años y su familia radicaron una denuncia por acoso y amenazas reiteradas contra un joven de 17, quien concurre a la misma escuela que ella y vive en el mismo barrio, en La Plata. En este marco, pidieron por segunda vez en el año una medida perimetral para evitar que él se acerque a ella, al mismo tiempo que comenzaron a tramitar el cambio de colegio. "Estamos viviendo una pesadilla por estas agresiones, ella no quiere ir más a la escuela", dijo su padre, Miguel Topa.

Topa sostuvo que "hay un chico que va a la escuela que la molesta, la acosa, la vuelve loca, y por más que lo bloquee, la llama desde cualquier teléfono". "Es una situación que lleva más de siete meses. Hace cuatro meses se radicó una denuncia en el destacamento La Unión y se tramitó una perimetral. Hubo un tiempo de tranquilidad, pero cuando el recurso se venció él comenzó a acosarla otra vez por teléfono", agregó.

Según detalló, las situaciones de acoso y amenazas contra su hija “ya llevan casi siete meses”, que es cuando los jóvenes coincidieron en el colegio en el marco del comienzo de las clases presenciales a principio del ciclo lectivo. Luego, con la implementación de modalidad a distancia dejaron de cruzarse. Sin embargo, las agresiones prosiguieron por teléfono y mensajes de WhatsApp, por lo que se efectuaron las denuncias que derivaron en la efectivización de una medida perimetral.

"Yo a las 20.45 voy a tu casa. Sí o sí. Estés o no estés. Tengas las cosas o no. Querés bondi, lo vas a tener", dice uno de los mensajes del acusado según el material presentado en el marco del caso. En otro texto repleto de amenazas e insultos, se lee: "Ya fue, no vas a poder ni salir a comprar al chino... bancate la que es espera porque mis amigas son bravas. Fijate como te agarra la A de los pelos y te revolea por toda la 49, wacha salchicha".

"Flaca, te la resumo, yo a las 21 voy a ir a tu casa, donde no me das las cosas para esa hora, mañana sábado voy con mis amigos y te rompo todas las ventanas, le dijo a A. que te rompa la gorra y van a pasar muchas cosas más", versa otro de mensaje que recibió la chica.

En otro chat también el acusado le pide algo a la joven y le dice: "Te mato, no me importa. Te mato y después me mato yo".

Frente a la situación de acoso y hostilidad, en una primera acción los padres de la joven presentaron un pedido judicial para que el denunciado fuera cambiado de escuela. Según Topa, la UFIJ Nº3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata no hizo lugar a esa solicitud. Por ese motivo, como última posibilidad, comenzaron a gestionar el cambio de colegio de la joven y de su hermano para evitar posibles ataques y nuevos hostigamientos.

Topa insistió en ese sentido en que “el acoso es permanente” y están viviendo “una pesadilla”. "Hace unos meses ella tuvo que abandonar el Taller de Química que había elegido para capacitarse porque el chico que la acosa y amenaza se inscribió a propósito en el mismo curso que ella", agregó.

Topa aseguró además que el joven vive a cinco cuadras de su casa, en la localidad de San Carlos. A partir de las amenazas a su hija por WhatsApp y “llamados desde números anónimos porque ella lo bloqueó”, sospecha que el susodicho tuvo que ver con muerte de su perro, que de un día para otro amaneció sin vida afuera en su casa. Tampoco descarta su relación con distintos ataques contra su vivienda.



El último episodio sufrido por la joven y que volvió preocupar a la familia ocurrió el viernes pasado en la esquina de la escuela, aseguró el denunciante. "Mi hija estaba esperando el colectivo junto a dos compañeros cuando, de repente, aparecen los padres del chico y comenzaron increparla y a amenazarla, a ella y a sus dos compañeros. Les decían cosas como que le iban a prender fuego su casa", relató.

El hombre deslizó que luego de este último episodio "mi hija ya no quiere ir más al colegio porque tiene miedo, no se anima a salir afuera". Por otro lado, lamentó que "en este caso no quisieron tomarme la denuncia en ningún lado, ni en la Comisaría de la Mujer ni en la Comisaría Primera. También fui a la Comisaría Novena pero tampoco tuvimos suerte".

"En este momento estamos avanzando en el cambio de escuela y esperando para hoy que el juez otorgue nuevamente la medida perimetral", consignó el padre de la estudiante platense.