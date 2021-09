Luz lo hizo de nuevo: para Montaner es la "one" de todas las ediciones de La Voz y explotan las redes

Luz Gaggi lo hizo de nuevo. La platense de 18 años volvió a brillar en "La Voz Argentina" y ya es una de las semifinalistas debido a que el público la votó, lo que le permitió seguir en carrera.

La joven tuvo una noche soñada, a tal punto que hizo estallar las redes sociales y hasta Ricardo Montaner la calificó como la mejor cantante que escuchó en las 8 ediciones de las cuales participó como jurado en el reality.

Luz la rompió interpretando el temazo “Chandelier” de Sia y es por eso que en las cuentas oficiales del programa de Instagram y Twitter no pararon de elogiarla, e incluso varios famosos la llenaron de excelentes críticas, como Nancy Dupláa, Belén Francese y la propia Stefie Roitman (novia de Ricky Montaner y co-conductora de La Voz).

El primero en dar su devolución fue el autor de "Bésame", que se paró no bien terminó la canción. "Sigo de pie desde que terminó la canción, me quedé parado viendo si quieres continuar porque se me hizo muy cortita. Lo tuyo es un caso de estudio, lo de tu voz no es normal”, le dijo Montaner, quien luego agregó: "Yo puedo poner un top five de mis cantantes de La Voz, no de ésta, sino de todas las que he hecho que fueron ocho. No se cuántas voces habré escuchado en mi vida pero paso fácil las 1.500 y tu puedas estar fácilmente en mi top 5, o mejor dicho 3. O para ser más específico en mi top one. Mucho cuidado".

Marley interrumpió y contó de qué habla la canción (problemas de alcoholismo de una chica) para luego recordar la historia de superación de la joven de City Bell. Es que la participante que se luce en el reality iba a ser bailarina pero un accidente que implicó padecer una epifisiólisis femoral superior frustró ese sueño. Además recordó que fue víctima de bullying en la escuela, lo que le dio más valor a este recorrido. "La letra es muy fuerte y creo que muchas chicas se pueden representar", dijo Luz.

La Sole aseguró: "Quizás tu versión es más compleja que la original. Sos una artista que cuando vas a los graves los pesa. A mí me dejás con la boca abierta. Me vuelve loca lo que hace y hacés cada canción tuya. Aunque la gente no sepa de qué trata la letra vos la interpretás y se la podés hacer entender con tus gestos. De repente, como que estás poseída por la canción y hacés que la disfrutemos mucho.".

Lali, por su parte, también la elogió: "Para mí se van a identificar muchas chicas, pero no sólo por la canción, sino por tu presencia en este programa. Vos sos mucho más que una cantante. Tu presencia representa muchas cosas".

En tanto que Ricky, su coach, le dijo que es un ejemplo porque "ese momento difícil puedes darlo vuelta y convertirlo en algo hermoso" y agregó: "Tu estás aquí cantando y tienes todas las chances de ganar este programa". Mientras que para su hermano Mau ella "es increíble. Estoy orgulloso y se me mojaron los ojos".