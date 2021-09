De la mano de Auzqui, Talleres ganó y es líder junto a Lanús en la Liga Profesional

Talleres de Córdoba sumó esta tarde una nueva victoria al vencer como local a Platense, por 2 a 1, y sigue compartiendo el liderazgo del certamen de la Liga Profesional de Fútbol con Lanús, que superó en el arranque de la undécima fecha a Independiente.



Los goles, todos en el segundo tiempo, fueron convertidos por Héctor Fértoli (1m.) y Carlos Auzqui (14m.) para el ganador, en tanto que Augusto Schott (5m.) logró el empate transitorio para el visitante.



La "T" continúa junto a Lanús en la primera colocación con 23 puntos y además suma ocho encuentros sin derrotas (seis triunfos y dos empates), consolidándose como firme candidato a pelear por el título.



En la tarde del Mario Alberto Kempes el local salió a ser protagonista desde el arranque y a los tres minutos tuvo la primera chance clara, pero Rodrigo Villagra remató por arriba. Luego el visitante emparejó el trámite, que fue muy trabado en la primera mitad y sin grandes ocasiones cerca de los arcos.



Una de Brian Mansilla para el visitante, que contuvo bien Guido Herrera, y una que desperdició Mateo Retegui para el local tras asistencia de Auzqui, fueron las únicas oportunidades que tuvieron uno y otro en el resto del primer tiempo.



En ese ida y vuelta llegó otra acción para el local y el gol de Auzqui. Tras un centro de Díaz la pelota le quedó por la derecha al exEstudiantes, River y Lanús, que la acomodó de pecho y con un tiro potente venció la resistencia de Ojeda para establecer el 2 a 1.



Ese cuarto de hora inicial en el segundo tiempo a puro gol marcó una intensidad que no se mantuvo en lo que quedaba de juego, ya que en ventaja la ‘T’ manejó los tiempos del partido y apostó a alguna contra para liquidar el partido.



Pero las corridas de los veloces delanteros locales no tuvieron buen final, en tanto que los de Leonardo Madelón no tuvieron argumentos futbolísticos para vulnerar la firme última línea local, que se aferró a la victoria y sueña con seguir en las posiciones de privilegio.



Talleres visitará el sábado próximo a Racing con la ilusión de un nuevo resultado positivo, en tanto que Platense recibe el domingo a Argentinos Juniors.



SINTESIS



Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.



Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo y Juan Infante; Franco Baldasarra, Iván Gómez, Hernán Lamberti y Nicolás Bertolo; Matías Tissera y Brian Mansilla. DT: Leonardo Carol Madelón.



Goles en el segundo tiempo: 1m. Fértoli (T); 5m. Schott (P); 14m. Auzqui (T).



Cambios en el segundo tiempo: 23m. Mauro Bogado por Gómez (P) y Facundo Curuchet por Tissera (P); 26m. Michael Santos por Retegui (T) y Ángelo Martino por Fértoli (T); 36m. Horacio Tijanovich por Bertolo (P) y Tomás Sandoval por Baldasarra (P); 42m. Juan Cruz Komar por Auzqui (T), 45m. Francis Mac Allister por Méndez (T).



Amonestados: Auzqui (T). Acevedo (P).



Árbitro: Andrés Merlos.



Estadio: Mario Alberto Kempes.