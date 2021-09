Informe Pincha: el equipo entrena en Santa Fe y Del Prete es duda para el domingo

Estudiantes sigue en Santa Fe, preparándose ahora para lo que será el partido el domingo frente a Patronato 13.30 en Paraná, por eso no volvió a La Plata, y tras la victoria frente a Unión, se quedó entrenando en el predio de Colón.

Cabe marcar que el foco estará puesto en las próximas horas si juega o no Gustavo del Prete. Es que una de las figuras ante el Tatengue, donde marcó uno de los goles, está con una fuerte contractura en el posterior derecho.

Del Prete había abandonado su puesto justamente por esa molestia, por lo que Zielinski debió meter mano en el equipo. No hay lesión muscular, pero si el dolor es fuerte. Su presencia no está confirmada, pero el Ruso lo va a esperar y así poder repetir formación. En caso de no llegar, Ayoví o Díaz son los dos delanteros que esperan y pueden meterse.