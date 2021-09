Copa Davis y fútbol: la agenda deportiva de hoy para ver por la TV

La Copa Davis, la Premier League, el calcio, el Atlético de Madrid de Diego Simeone y Boca en Tucumán forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV.

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este sábado 4 de septiembre, desde la mañana y hasta la medianoche

La televisación del sábado 18

FÚTBOL

Liga Profesional

13.30 Godoy Cruz vs. Sarmiento. TNT Sports

15.45 Vélez vs. Aldosivi. Fox Sports Premium

18 Racing vs. Talleres. TNT Sports

20.15 Atlético Tucumán vs. Boca. Fox Sports Premium

Liga de España

9 Rayo Vallecano vs. Getafe. ESPN 3

11 Atlético de Madrid vs. Athletic Bilbao. ESPN 3

13.15 Elche vs. Levante. ESPN 3

16 Alavés vs. Osasuna. DirecTV Sports

Premier League

11 Liverpool vs. Crystal Palace. ESPN

13.30 Aston Villa vs. Everton. ESPN 2

Serie A

10 Genoa vs. Fiorentina. ESPN 2

13 Inter vs. Bologna. ESPN

15.30 Salernitana vs Atalanta. ESPN 3

Primera Nacional

16 Chacarita vs. Estudiantes (Río Cuarto). TyC Sports

18 Almirante Brown vs. Riestra. TyC Sports

TENIS

La Copa Davis

10.30 Argentina vs. Bielorrusia. Diego Schwartzman vs. Daniil Ostapenkov. TyC Sports

13.30 Argentina vs. Bielorrusia. Guido Pella vs. Erik Arutiunian. TyC Sports