Uno por uno: los episodios que desencadenaron en la drástica decisión del Batman solidario platense

En las últimas horas, el héroe anónimo de nuestra ciudad realizó otro posteo en el con mucha emoción anunció su alejamiento y se despidió de quienes formaron parte de ese proyecto. "Acabo de dejar en el Hospital de Niños Sor María Ludovica todo lo adquirido con la suma de dinero que tenía disponible para destinar allí, producto de su confianza. También comprobé que la última obra que me había comprometido a realizar se haya concretado como corresponde (la misma consistía en la instalación de un multijuego de madera en el patio “La Selva”)". En ese sentido informó que "también les envío un registro detallado de todo lo realizado en estos más de 8 años (alrededor de $3.000.000), de lo cual obviamente también son ustedes los absolutos responsables".

Un mes atrás, hubo un episodio que marcó un quiebre. Al menos seis aparatos de televisión de última generación que habían sido instalados en una sala del Hospital de Niños de La Plata que habían sido remodeladas con diferentes aportes, entre ellos los del llamado Batman Solidario, desaparecieron. "El robo pudo haberse concretado sin la complicidad de personal del hospital", disparó el personaje.

Con evidente bronca y pesar, Batman contó que "quiero contarles que antes de realizar esta publicación, me comuniqué con directivos y personal para corroborar la noticia y efectivamente fue así. La sala había sido clausurada desde antes de la pandemia debido a una filtración en el techo, por lo que se realizaron distintos trabajos de refacción, lo que hace que se descarte por completo que los autores de este hecho lamentable hayan sido padres. Esto lo transforma en algo aún mucho más grave y despreciable", dijo sobre ese episodio.

Posteriormente, el pasado 9 de septiembre anticipó lo que finalmente "oficializó" en las últimas horas y anunciaba que suspenderá "temporalmente" sus actividades de ayuda al Hospital de Niños y disparó contras las autoridades del nosocomio. En un fuerte y extenso descargo que hizo en sus redes sociales, el personaje anónimo de nuestra ciudad escribió: "Quiero informarles la decisión que hoy he tomado junto a mis Robins, luego de habernos reunido para analizar el presente de nuestro trabajo en el hospital (de Niños). Teniendo en cuenta las exigencias impuestas y las situaciones acontecidas en este último tiempo, hemos decidido suspender temporalmente los trabajos en el mismo". Luego explicó que "se debe, como lo comunicamos oportunamente a los miembros de la actual dirección, a que entendemos que se debe cumplir con ciertos requisitos y permisos, pero que creemos que por el tipo de trabajo que se realiza (solo pintura y decoración) resultan excesivos, confusos y que no hacen otra cosa que dificultar los tiempos y la realización de los mismos. Sumado a ello, también sentimos que ante distintas situaciones, se ha demostrado un notable desinterés, desvalorizando no solo el esfuerzo que se realiza semana a semana, sino también el aporte que ha realizado cada uno de los que confía y se en columna detrás de este personaje".

EL ASALTO EN 16 Y 65

En julio de este año, el Superhéroe platense sufrió un asalto y así lo relataba: "Querida gente de bien, no recuerdo sinceramente si alguna vez les he escrito como Bruno Díaz y no como Batman, pero en este caso lo haré, debido a que hoy a las 11 hs en la esquina de 65 y 16, como tal, como Bruno Díaz, fui por primera vez asaltado." "Había concurrido a nuestro hospital de niños para hablar con la hermana Nilda, sobre cual sería el mecanismo más seguro y eficiente para el uso de las dos computadoras donadas para los niños internados. Estuvimos reunidos alrededor de 30 minutos, y cuando me dirigía caminando por la vereda hacia el auto escuchando un audio, en la esquina antes mencionada, de atrás se me aparece un chico, sí, un chico, de la edad de mi hijo, diciéndome "dame el celular, dame el celular o te pego un tiro, te pego un tiro", ahí aparece otro chico de la misma edad en una moto muy pequeña, gritándole que se apure.... Les confieso que no tuve tiempo de pensar ni de sentir nada, solo me parecía un sueño... Seguramente esto que estoy narrando, lamentablemente a muchos de ustedes ya les habrá sucedido. Quiero decirles que cuando pasan estas cosas, uno recibe rápidamente comentarios como "agradecé que no te pasó nada", " que país de m....hay que irse", "a esos hay que matarlos", y hasta alguno me dijo irónicamente "y no le mostraste que eras Batman"