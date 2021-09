Dady Brieva responde a quienes lo insultan por la calle

Dady Brieva, actor y conductor de reconocida militancia peronista participa en algunos medios de comunicación dando opiniones sobre la situación política y social del país. Esto le ha traído mas de un dolor de cabeza ya que en diferentes oportunidades, sufrió algunas discusiones callejeras e insultos debido a su ideología.

En primer termino, se refirió a la repudiable declaración que había realizado sobre los manifestantes de la marcha del 12-O contra el gobierno nacional. “Lo que dije de la 9 de julio fue una boludez, una humorada”, explicó el artista. En esa oportunidad, en su programa Volver Mejores que se emite por El Destape Radio, el conductor afirmó: “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio".

Luego, cuando le consultaron cómo reacciona ante las agresiones en la calle, Brieva respondió: "todo queda en lo callejero, no pasa nada, pero no admito la falta de respeto, de ninguna manera y de nadie. No lo permito. Hay incitaciones. Por ahí pasa un señor que es mayor que yo y me dice una boludez, le digo: ‘Pero señor, hay que tener espalda para decir algo por la calle. Déjese de joder’”.

Durante una entrevista en el programa radial Agarrate Catalina, la pareja del cómico, Mariela Anchipi, dijo que Dady fue atacado por una señora. “Pongamos en contexto: mi marido dice muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dice en un contexto de humor o exageración. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no”, sostuvo.

También vale destacar que la Chipi, recordó una tremenda situación que vivieron en un restaurant donde el humorista fue insultado por una señora deseándole la muerte, tanto a él, como a sus hijos.