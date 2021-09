Camila Lonigro: la bailarina platense que brilla en “Showmatch” y va por más

Acompañada por su abuela Estela, su fan número 1 de toda la vida, Camila Lonigro pisó la redacción de EL DIA en la previa de lo que será una nueva participación este lunes desde las 23 horas en Showmatch, el programa más importante de baile en la televisión argentina, que conduce Marcelo Tinelli.

La joven platense de tan solo 22 años, que creció en el barrio de La Loma, y se formó en el colegio Nuestra Señora De La Misericordia de calle 44, logró cautivar desde sus inicios gracias a su vocación, al esfuerzo y decisión de artista, y la pasión que corre por sus venas por el baile. “Persevera y triunfarás”, es una de las frases que utiliza Camila en cada desafío que la carrera le brinda.

Orgullo de su familia, la bailarina de la ciudad no detiene su enorme crecimiento en el mundo de la danza. Desde los 6 años empezó a dar sus primeros pasos, y siempre estuvo rodeada de las personas que festejan cada logro como propio. “Mamá me llevó a baile la primera vez, era demasiada inquieta”, confesó.

Camila ha recorrido diferentes escenarios y en cada uno, brilló. Su fuerza de voluntad la llevó a sacrificar reuniones, salida con amigos, y muchas cosas que finalmente hoy después de tantas alegrías como tristezas, ve y analiza con orgullo cada objetivo que superó.

En un mano a mano con EL DIA, Camila Lonigro nos cuenta un poco más de ella, en donde también anticipó que dentro de un mes se estrena una serie en Disney “Entrelazados”, que la tendrá siendo parte bailando y actuando.

- ¿Cómo estás viviendo esta etapa de exposición en la TV?

- Es muy fuerte estar en “Showmatch”, siento que no es para cualquiera. El ritmo que se lleva en el programa es agotador, pero la verdad es un sueño poder bailar en esa pista, vivir de esto, pero no es para cualquiera.

Yo antes formaba parte del staff de bailarinas del programa, con la pandemia me convocaron para también integrar el “Cantando”. Y este año se me dio la oportunidad para poder competir junto a Lionel Ferro. Lo estoy disfrutando mucho, es muy emocionante, siempre quise trabajar en televisión. Es lo que estudié, y lo que seguiré estudiando, lo que amo y me apasiona. Me encina que confíen en mí.

“Es fuerte estar en ‘Showmatch’, el ritmo que se lleva es agotador, pero es un sueño poder bailar en esa pista”

- ¿Cuánto tiene que ver la familia en este paso en tu carrera?

- Mi familia es muy importante. Que mi abuela, mi mamá y papá, hermano me apoyen, es fundamental. Es una profesión bastante juzgada, ‘de qué vas a vivir’ muchos te dicen, y siempre te tiran abajo. Que no vas a poder entrar, que está todo arreglado, y no es así. Con esfuerzo se puede, por eso acá estoy.

- ¿A qué colegio fuiste y qué profesora te marcó?

- Yo fui al colegio Nuestra Señora De La Misericordia, que está en calle 4 y 44 . Fui desde jardín, toda la secundaria, mantengo a mi grupo de amigas de todo el recorrido en el colegio. Somos re unidas, son mi gran apoyo.

La profesora más importante, de la carrera, es la de danzas clásicas, Nora Ferrari Aramburu, con quien abrí la escuela de danzas “A.D.A”, Academias Danzas Acrobacias, donde formamos futuros bailarines. Tenemos 120 alumnos aproximadamente, desde los 3 años hasta los 25.

- ¿Qué famoso es el que más te sorprendió?

- Me llevo muy bien con Hernán Piquín. A principio de año iba a estar en su obra de “Queen”, estuve por formar parte del ensamble, pero tuve que renunciar porque entré a trabajar en “Showmatch”, y me quedé muy sorprendida con sus palabras con su apoyo a pesar de que renuncié a su obra, para después vernos en el programa.

Es muy humilde, muy humano, él comprende. Ya pasó por mi lugar, y sabe que conviene más una cosa que la otra. Me sorprendió mucho.

“A las chicas que quieren vivir del baile, que luchen, que estudien. Ya lo dice el dicho, persevera y triunfarás”

- Y con tu compañero Lio Ferro, ¿Cómo te llevás?

- Me llevo re bien con Lio Ferro, es muy compañero, muy buena persona, tiene una familia hermosa. Me llevo muy bien con su mujer. Es un placer trabajar en equipo, mi coach también. Es muy importante tener un grupo unido, y estoy muy feliz. Tengo mis días, que lloro de felicidad de tristeza, como todos.

- ¿Tus próximos objetivos?

- Tengo un proyecto muy importante, el más importante de mi vida, pero que lo revelaré más adelante. Mientras tanto me gustaría llegar a la final de “Showmatch”, por eso si voy al teléfono quiero que me apoyen (risas). Y a las chicas que quieren vivir del baile, que luchen, que estudien. Ya lo dice el dicho, persevera y triunfarás. Tienen que salir a buscar su sueño, nadie va a venir a buscarte.