Escuelas en jaque: por los problemas edilicios

Numerosas escuelas públicas de la Ciudad presentan falencias de toda clase, y en muchos casos jaquea la presencialidad escolar plena. Un relevamiento presentado ayer por los sindicatos del sector plantea que de 9 de cada 10 escuelas visitadas tienen necesidades edilicias o problemas con algún servicio público.

En la jornada de ayer, el bloque sindical educativo planteó que de casi 200 escuelas relevadas en La Plata, 9 de cada 10 establecimientos presenta algún tipo de falencia en su infraestructura, lo que impide un normal desarrollo de las clases.

El trabajo fue realizado por los gremios Amet, Ate, Sadop, Suteba, Feb, Soeme y Udocba. El informe presentado ayer se realizó sobre un total de 188 colegios. De ese total, 170, un 90 por ciento, tiene uno o varios problemas sin resolver.

El trabajo, actualizado este mes, tiempo en el que se propuso intensificar la presencialidad desde el gobierno bonaerense tras reiterados reclamos de padres, detalla las falencias de cada establecimiento educativo recorrido.

Los problemas observados fueron varios y están encabezados por las filtraciones y problemas de humedad, que fueron detectadas en 79 escuelas; seguido por los sanitarios 64 escuelas, y calefacción (55 casos).

En tanto, la ampliación de aulas y dependencias se requiere en 46 edificios; y la instalación y suministro de agua en 45 colegios públicos.

La reposición de luminarias se necesita en 43 escuelas; detectaron rajaduras en las paredes y techos en 38 establecimientos. En tanto, requiere la reparación de la instalación eléctrica en 31 escuelas, tienen aulas y dependencias clausuradas en 25 colegios públicos, y 22 edificios tienen problemas de accesibilidad y seguridad. A su vez, en 11 escuelas deben resolver problemas con la instalación de gas.

Según se explicó, los datos utilizados para elaborar el informe fueron obtenidos por afiliados y delegados del bloque sindical educativo, con encuestas telefónicas, formularios on line y visitas a las escuelas entre los meses de julio y septiembre pasado.

El trabajo describe, en la mayoría de los casos, datos puntuales sobre los problemas que tiene cada sede escolar de jardines maternales, jardines de infantes, escuelas primarias y escuelas secundarias, entre otras.

Por ejemplo, entre los jardines de infantes el 902 (Villa Elvira) tiene serias falencias en los techos. Una pérdida de agua en el tanque de agua deterioró el cielo raso y generó filtraciones en distintos sectores. Hay un pedido de intervención a la Dirección provincial de Infraestructura.

El Jardín de Infantes 914 (barrio La Loma) también tiene problemas de filtraciones, desde 2013 y la obra de cubiertas está para licitar.

El Jardín 938 (calle 9 entre 38 y 39) tiene filtraciones en el techo, desprendimientos y no tiene presencialidad, según el relevamiento realizado por los gremios. En el Jardín 946 (de City Bell), la obra de edificio propio está paralizada.

En tanto, entre las escuelas primarias hay varios casos que generan preocupación: la Escuela 7, de barrio Hipódromo, tiene presencialidad reducida por numerosas filtraciones en los techos, rajaduras en techos y necesita el recambio de artefactos (luminarias, llaves). La Escuela 8 -de diagonal 74 y 57-, tiene inconvenientes con el servicio de agua y necesita el recambio de bomba porque no alcanza para abastecer las necesidades del establecimiento. La Primaria 19 -de 22 y 41- no tiene gas, tampoco cuenta con medidor, por lo tanto no tiene calefacción. La Primaria 31 (Tolosa) tiene problemas por la falta de agua “persistente” y tiene baños insuficientes. Ambas obras están a licitar.

En la Primaria 61 de Etcheverry, se iniciaron los trabajos de demolición a fines de agosto y se instalaron aulas modulares.

ESCUELAS SECUNDARIAS

En las escuelas secundarias también hay casos que llamaron la atención. La secundaria 1 (38 y 9) tiene falta de agua y a su vez el gimnasio está inundado. La Secundaria 22 (Abasto) está sin habilitación del edificio desde febrero pasado. En la Secundaria 31, de 46 entre 2 y 3, tienen problemas con la electricidad y se mudaron los cursos al edificio de 46 entre 1 y 2 (sede Karakachoff).

La Secundaria 42 (City Bell) tiene un pedido de construcción de edificio propio. Registra numerosos problemas de infraestructura. En la Secundaria 62 (16 y 57) falta la obra de impermeabilización de la terraza.

El trabajo detalla las falencias que tienen distintas escuelas públicas del distrito La Plata