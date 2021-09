Desesperado pedido de una Leona: en un asalto le robaron la medalla de plata de Tokio 2020

Una jugadora de la selección de hockey sufrió un hecho de inseguridad: la asaltaron y entre los elementos sustraídos está la medalla olímpica ganada recientemente en Tokio.

Sofía Maccardi formuló en las últimas horas un desesperado pedido para que le sea restituida la presea robada.

"Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso la medalla olímpica de plata. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info", fue el desesperado pedido de la jugadora de hockey en su cuenta de Instagram

El posteo fue rápidamente compartido en las redes sociales, donde además se armó una cruzada entre los usuarios, que incluye a periodistas, deportistas y aficionados.

Todos se unieron con único fin: que sea devuelta la presea plateada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Gracias a todos, esperemos que aparezca. Por el momento no estoy con el celular", agregó.