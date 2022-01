“Volví porque así lo sentí: nos pusimos de acuerdo en dos minutos”

El delantero Mauro Boselli tuvo su primer día de trabajo oficial con el plantel de Estudiantes, luego de superar el positivo de coronavirus que arrojó tras realizarse el test el día del regreso del plantel a los entrenamientos.

El delantero realizó trabajos en gimnasio a la espera de estudios médicos ordenados por el Dr. Hugo Montenegro. Luego firmó su contrato por un año a préstamo y al mediodía tuvo su primer contacto oficial con la prensa, a la que le dijo que está viviendo un momento de “pura felicidad”.

“Se me cruzaron un montón de cosas, volver a Estudiantes es pura felicidad, es parte de mi familia”, destacó cuando fue consultado por sus emociones de regresar al club con el que fue campeón de América en 2009 y al que regresó dos años después en un ciclo que no terminó de la mejor manera y en el cual no pudo despedirse de los hinchas en la última fecha.

“Volví ahora porque así lo sentí, nunca tuve dudas que el regreso era la prioridad y nos pusimos de acuerdo en un minuto. Siempre hablamos con Sebastián (Verón) y Agustín (Alayes). En otro tiempo no se habló del tema porque había una decisión familiar de no regresar al país”, explicó en la conferencia de prensa de presentación.

En ese momento de la charla quiso remarcar que si no volvió antes fue por una decisión familiar de estar lejos de Argentina y que nunca hubo un contrapunto económico con Estudiantes.

“Es el gran desafío que tengo: adaptarme al fútbol argentino. Cada liga tiene sus cosas, pero el argentino es el más difícil y de los mejores de Sudamérica. Y en relación al país todos los que viven acá saben de las cosas buenas y malas que tiene Argentina. El día a día será la que me permita insertarme más pronto. Pero en un club como Estudiantes y cerca de mi familia será más fácil”, dijo del proceso que tendrá que hacer para volver a jugar en Argentina y acostumbrarse otra vez a los frenéticos ritmos de un país diferente al que dejó hace una década.

“Se habló mucho pero si no volví antes fue por un tema familiar, no por algo económico

Mauro Boselli, nuevoi jugador de Estudiantes

Sobre su actualidad dijo: “Vengo con continuidad, con ritmo, pero el fútbol argentino es muy difícil, el desafío es adaptarme nuevamente, optimizar los esfuerzos y aprovechar la experiencia. Demostrar que sigo siendo el mismo. Tal vez ahora corro menos pero estoy mejor ubicado”.

Boselli, de 36 años, fue goleador en la campaña consagratoria de la Libertadores 2009 y finalizó un segundo ciclo en el club en agosto de 2012 para continuar su carrera en Wigan de Inglaterra, Palermo de Italia, León de México, Corinthians de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay.

En esta segunda vuelta al club, el futbolista surgido de Boca asumió: “Es bueno que la gente tenga las expectativas altas, eso me llevará a exigirme más para estar a la altura. Estoy ansioso y con una alegría bárbara”.

“Con el ‘Ruso’ (Ricardo Zielinski) hablamos poco todavía, lo iremos haciendo más en estos días. La competencia será exigente, hay delanteros de buen nivel, que vienen de convertir muchos goles. Yo vengo para jugar pero el lugar hay que ganárselo en la semana, con el nombre no juega nadie”, aceptó.

Acerca de la competencia internacional para este año, Boselli dijo que “volver a jugar la Copa (Libertadores) es muy lindo pero prometer algo sería una locura”.

“Ahora la ilusión de competir está y no te la saca nadie, más en este club que tiene una historia tan importante y una mística especial en la Libertadores”, completó antes de cerrar con una frase sobre su futuro.

“Hoy las cosas me las planteo por semestre, pero tengo ganas de jugar bastante tiempo más, hasta que sienta que puedo competir como me gusta. Sería hermoso retirarme con esta camiseta”, concluyó el delantero su primer contacto.