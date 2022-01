Construya al Costo cambia las reglas del juego en la comercialización de productos y servicios para la construcción

¿Qué es Construya al Costo? ¿Cómo surge la idea?

Es la compañía del Grupo POSE dedicada a la comercialización y fabricación de bienes y servicios para la construcción.

La idea surge de la respuesta de uno de nuestros hijos menores cuando le preguntamos ¿cómo compraría los materiales de su casa si tuviera que construir la suya?. Inmediatamente mostro que lo haría todo desde su celular y de forma virtual, nunca pensó en trasladarse a un lugar físico para ver lo que iba a comprar y menos en los horarios comerciales de los negocios.

En Construya al Costo estamos creando un proyecto de un nuevo modelo de negocios virtual dentro del mercado de la construcción, con una visión de digitalizar la comercialización de productos y servicios en todas las fases de una obra , refacción, etc, apoyado con algoritmos de calculo que mejoran la experiencia del cliente en que comprar, cuanto comprar y a que precios.

La plataforma que estamos desarrollando en el área de servicios es totalmente innovadora donde un cliente podrá elegir en el mismo momento que servicio necesita, para cuándo y con que costo estimado de antemano.

¿Por qué ves que están cambiando las reglas del juego?

El negocio de comercialización de materiales de construcción siempre estuvo relacionado a la venta de mostrador en un lugar físico (típico corralón con alcance de entrega limitado). Si bien es cierto que una parte del mercado se ha ido adaptando y han ido incorporando la comercialización “digital” por un cambio en el hábito de compra de los consumidores, lo hacen más por una necesidad del mercado (“para estar”) más que por la visión y estrategia del negocio en sí. En cambio, en Construya al Costo rompemos el paradigma de lo físico, focalizando nuestro core business en la comercialización de todos los materiales y servicios que el cliente necesite en cada paso de su obra por canales digitales y redes sociales y sin locales comerciales, buscando mejorar la experiencia del cliente en el proceso de compra.

¿Por qué ves en el área de servicios algo innovador?

Siempre pongo el mismo ejemplo cuando realizo presentaciones de negocios. Cuando alguien necesita comprar pintura lo puede buscar en cualquier lugar, ahora cuando necesita saber la cantidad necesita a un profesional o alguien con experiencia que la ayude. El paso posterior es ¿Quién me pinta? Ahí entra la necesidad de los servicios, donde hay un potencial enorme de desarrollo. Estamos desarrollando una plataforma digital donde puedas encontrar una amplia gama de pinturas con una comparativa de precios, que te ayude en el cálculo, que puedas consultar opiniones de usuarios y especialistas y además puedas elegir digitalmente que profesionales elegís para realizar el trabajo simplemente seleccionando quien, cuando (día y hora) y donde te van a dar el servicio contratado. El proceso digital de punta a punta brindando una solución integral. Y lo que no es menor, sabiendo por anticipado el costo del servicio. Cuantas veces alguien se queda con la duda cuando les van arreglar algo a la casa si pagaron el precio justo; hoy no hay comparativa de precios de servicios porque es un mercado que tiende a la informalidad.

Todo este ecosistema también es una plataforma social de la construcción porque en un mismo lugar se van a unir oferentes y demandantes de productos y servicios. ¿Quién no va a querer formar parte si en la misma plataforma están sus clientes potenciales?

¿Cómo piensan competir con la informalidad en el rubro de los servicios?

En primer lugar democratizando los precios y el valor de los servicios. Cuantas veces alguien supone que si va a un concesionario oficial a realizarle el mantenimiento a su auto supone que es más caro que cualquier taller mecánico solo por ser “oficial”. La pregunta es, ¿realmente estamos hablando del mismo servicio en cuanto a mano de obra, repuestos, respaldo y calidad? ¿Realizo una comparativa de precios o decidió sobre la base de la suposición o recomendaciones?

En un Marketplace donde los precios de los servicios son visibles, los oferentes de los servicios están calificados por los mismos usuarios, lo que ayuda a que el proceso de toma de decisión sea más objetivo y además le brinda una mayor confiabilidad donde este punto es clave a la hora de contratar personal para que ingrese a tu domicilio, por ejemplo.

De todas formas, no funcionaría sin la existencia de amplia oferta y precios competitivos. Para ampliar la oferta vemos una oportunidad de trabajo para aquellos que hagan cursos y/o estudien en escuelas técnicas alguna especialidad, estamos planificando y coordinando con escuelas técnicas y centros de capacitación buscando sinergias para aquellos que también quieran dar sus primeros pasos en la profesión.

Para competir dentro de un mercado abierto y formal es necesario lograr mejoras en la productividad (costos, calidad y tiempos). Observo que el aumento en la productividad de los servicios está relacionado al nivel de inversión tecnológica y también física (mejores herramientas, mejores “fierros”). Para eso también estamos desarrollando la unidad de negocios Créditos Al Costo, no solo como apoyo crediticio hacia los clientes sino también para los oferentes de servicios que participen de nuestra plataforma y que necesiten mejorar sus procesos, herramientas y capacitación.

Es todo un nuevo ecosistema del mercado de la construcción y sus participantes donde combinamos la comercialización on line, lo virtual con experiencias 3D, la colaboración y lo social.

¿Cuáles son las proyecciones para este año?

Cabe destacar que hemos invertido en los últimos años en este proyecto más de 12 millones de dólares en el desarrollo de la plataforma, en los centros de distribución, maquinarias, equipos y capital de trabajo. Además, hemos invertido en la formación y capacitación de un equipo profesional de primer nivel y ya somos más de 200 colaboradores en actividad.

Para este año proyectamos más que duplicar nuestro volumen de negocios con nuevas aperturas de centros de distribución propios y con potenciales partners que nos permitan mejorar nuestra cobertura geográfica y mantener servicios de entrega acordes al mercado donde operamos, completando con nuevos rubros para continuar potenciando una oferta más amplia para nuestros clientes.

Además estamos lanzando de nuestra propia tienda on line y proyectamos avanzar con la plataforma e commerce donde pensamos incorporar jugadores del mercado que comercialicen dentro de nuestra plataforma beneficiándose de nuestros sistemas de back office y otras aplicaciones diseñadas para mejorar operaciones, compras, y la logística, entre otros procesos.

Claramente, nuestra visión es ser la empresa de comercialización de productos y servicios de la construcción más grande del país y con presencia en LATAM.