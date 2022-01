Lluvia de piedras en la Autopista: automovilistas denuncian ataques a metros de la subida

El drama de los piedrazos a los autos se repite con el paso de los años. En las últimas horas, al menos cuatro automóviles y un camión sufrieron ataques a pocos metros de la subida de la autopista La Plata - Buenos Aires en la cabecera de Diagonal 74 y 120.

Según el testimonio (video) de uno de los damnificados, contó que "subimos a la Autopista para ir a Ezeiza y en la subida al tomar la curva siento un golpe fuerte y no sabía de qué se trataba. Frenamos donde se encuentra el puesto de seguridad (cerca del Arroyo Del Gato) y resulta que había otros dos autos con vidrios rotos y abolladuras".

"Deberían colocar alambrados como hay en otras partes de la Autopista para evitar estos ataques", señaló. "Si esa piedra me pega en el vidrio lateral y me da en la cabeza, me mata", reflexionó.