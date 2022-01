Terror en La Loma: una jubilada la pasó mal en un robo

Eran las 11 de la noche del pasado viernes, cuando la propietaria de una casa ubicada en 44 entre 30 y 31, estaba tomando el fresco nocturno después de una jornada de calor agobiante en la Ciudad. Lo habitual, sólo que en ese momento algo rompió la rutina de manera tan inesperada como violenta. La mujer, de 71 años, se encontraba en su patio trasero cuando, de pronto, dos sujetos salieron del quincho ubicado en el fondo y le exigieron que se mantuviera en silencio.

Hasta el momento se sospecha que entraron al domicilio por el fondo. De lo que no se tiene certeza es en qué momento del día intrusaron la propiedad. En palabras de la propia víctima, que ayer mantuvo un breve diálogo con este diario, quizás “pudieron haber estado escondidos toda la tarde” y salieron cuando estaban seguros de que en la casa no había nadie más que su dueña.

Lo concreto es que una vez que fue abordada, la jubilada fue obligada a levantarse del lugar en el que se encontraba descansando y, posteriormente, a sentarse en una silla del comedor, donde la ataron de pies y manos. Ataviados con ropa deportiva y utilizando barbijo y gorra para mantener su rostro cubierto, los ladrones, cuyas edades rondarían los 35 años, advirtieron que no dudarían en utilizar la violencia física si no colaboraba.

Dejando en claro que sabían lo que querían y cómo lograrlo, enseguida se dividieron los roles para amedrentar a la damnificada. La mujer, que pidió mantener su identidad a resguardo por temor a represalias, remarcó que apenas comenzó a ser interrogada por los ladrones reveló el lugar dónde tenía guardado su dinero.

“No quería que me golpearan. Afortunadamente no tuve que pasar por una situación de violencia como suele suceder en casos similares. Cumplieron con su palabra y no me hicieron nada”, expuso.

En lo que va del año, en la Región hubo al menos seis asaltos contra jubilados

Pese a que la víctima no ofreció resistencia con respecto a la ubicación de sus ahorros, los intrusos continuaron hurgando entre sus pertenencias. “Estuvieron acá unos 50 minutos. Podrían haberse ido antes con el dinero que habían tomado. Pero no. Se quedaron y buscaron todo cuanto podían llevarse”, lamentó la jubilada.

Consultada sobre lo que se llevaron los delincuentes, respondió que les quitaron dinero en efectivo, aunque evitó precisar el monto de dinero con el que escaparon los intrusos. Detalló que además de los billetes, los asaltantes le robaron “ropa” y varias alhajas. “No quiero hablar mucho porque tengo miedo de que vuelvan”, apuntó la mujer.

Otros seis casos durante 2022

En lo que va del año, en la Región hubo al menos otros seis ataques contra jubilados. Todos ellos fueron en el marco de un mismo delito: el robo. Algunos fueron muy violentos y otros, como forma de “consuelo” para la víctima, significaron sólo pérdidas materiales.

Tal fue el caso del jubilado de Barrio Monasterio, por caso el más reciente, que fue víctima de una estafa en la que los malvivientes emplearon el artilugio conocido en la jerga urbana como “cuento del tío”. Lo despojaron de sus ahorros sin un gramo de violencia pero con todo el peso del engaño.

A este episodio se suma el robo acontecido el pasado domingo en una casa de 9 entre 70 y 71. Un jubilado y su familia vivieron horas de terror tras ser despertados por ladrones que ingresaron por una ventana. Desvalijaron la casa y se llevaron el botín en el auto de la familia.

En tanto, en City Bell, el pasado sábado, una jubilada fue sorprendida por un delincuente cuando desarmaba el arbolito. El sospechoso fue detenido horas después en 522 y 121 con parte del botín.

Horas después una mujer de 96 años se convirtió por tercera vez en el año en víctima de un atraco. Tres ladrones se llevaron lo último que le quedaba: unas joyas que tenía desde su juventud. Ese mismo día, en 62, entre 12 y 13, una mujer de 86 corrió la misma suerte. Fue despertada por maleantes que se llevaron sus ahorros y una notebook.

En tanto, en Gorina, una pareja de jubilados que se disponía a disfrutar de una cena familiar fue sorprendida en su casa de veraneo por ladrones que luego sometieron a su hijo, nuera y nietos.