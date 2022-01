Asaltó un local y 79 días después volvió por más

“Calcado”. Ese fue el rótulo que utilizó una comerciante para referirse al robo que sufrió el pasado viernes por la mañana en un local dedicado a la venta de embutidos, especias y delicateses, que se encuentra ubicado a metros de la sede central del Correo Argentino. Es que este atraco guarda al menos tres “impresionantes” similitudes con otro que sufrió el 27 de octubre.

En esta ocasión, no sólo se repitió el horario y el arma utilizada para amedrentar. Para el asombro de la comerciante, quien ejecutó el asalto fue el mismo individuo que el año pasado le robó 70 mil pesos.

Según relató Macarena, la víctima, tal como sucedió hace exactamente 79 días, el individuo se presentó en la puerta de “Casa Roma”, ubicado en 4, entre 50 y 51, durante la mañana y tras extraer un cuchillo de sierra estilo Tramontina la amenazó y la obligó a que le entregara el dinero que había en caja. “La diferencia con el robo anterior fue el modo que utilizó. En el primer robo me apuró. ‘Dame todo lo que tenés’ recuerdo que me dijo. Esta vez fue diferente. Antes de pedirme la recaudación me comentó que tenía una hija y que no tenía para mantenerla”, comentó.

Si bien a partir del episodio ocurrido en octubre la comerciante había tomado la decisión de mantener el local cerrado y abrir cada vez que apareciera un cliente, el individuo aprovechó que ella estaba dialogando con un repartidor en la puerta del local para hacerse pasar por cliente y abrirse paso. La mujer no sospechó que se trataba del mismo desagradable visitante y se dispuso a atenderlo. Fue en ese marco que el sujeto sacó el arma blanca de entre sus prendas y la obligó a dirigirse a la caja.

Mientras sacaba el dinero de la caja registradora, la víctima se dio cuenta de que se trataba de la misma persona que la había puesto en apuros hacía poco más de dos meses. “Lo miré a la cara y me di cuenta de que era el mismo tipo. Ni le mencioné eso. No podía creer que nuevamente me estaba robando”, explicó.

La damnificada precisó que en esta oportunidad la suma de dinero que sustrajo el individuo fue de 10 mil pesos. “En el hecho anterior se llevó 70 mil pesos. Recuerdo que estábamos esperando que pasara un proveedor y se llevó toda esa recaudación”, destacó.

Sobre el anterior episodio, la mujer recordó que la secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad. En las imágenes, que fueron publicadas en las redes sociales de EL DIA, se observa que el ladrón ingresó al local “Casa Roma” vestido con una remera blanca, barbijo y una mochila, que utilizó más tarde para guardar el dinero que recolectó de la caja.