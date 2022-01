Pasó el temporal, tumbó postes y aún hay zonas sin luz: la respuesta de Edelap

El temporal de lluvia y viento tiró varios árboles y postes en toda la Región, y provocó que el servicio eléctrico se vea resentido. Si bien ayer buena parte de los vecinos había reportado que habían vuelto a tener luz, esta mañana aún quedaban zonas con problemas.

Desde Edelap informaron este mediodía que "durante la noche fueron normalizadas la mayor parte de las salidas de servicio zonales tras concretar las reparaciones de los daños provocados por la tormenta, principalmente por la caída de árboles y ramas sobre los tendidos eléctricos". De todas formas admitieron que "no obstante, el anegamiento de calles y el desmejoramiento de las condiciones climáticas demoraron las normalizaciones en un sector del Barrio Aeropuerto y de Parque Sicardi (Villa Elvira), y en un sector de Isla Santiago (Ensenada) que recuperarán el suministro entre el mediodía y la tarde de hoy". Además aseguraron que "personal de la empresa continúa trabajando y restituyendo el servicio a usuarios afectados por interrupciones puntuales e individuales en el transcurso de la jornada".

Según se indicó, la tormenta presentó intensa actividad eléctrica con descargas atmosféricas y ráfagas de viento, y provocó la caída de ramas y árboles sobre los tendidos eléctricos afectando su funcionamiento. "Siguiendo el Plan Operativo de Emergencias, la empresa desplegó un importante operativo con el fin reparar prioritariamente los tendidos que brindan suministro a mayor cantidad de usuarios hasta normalizar al último inmueble que presente una interrupción individual", agregó en el reporte, al tiempo que aclararon que "los trabajos implican el retiro de árboles o ramas, y el despliegue de equipamiento pesado, utilizando hidroelevadores e hidrogrúas para reemplazar la postación y las redes que han sido dañadas en el contexto del evento climático, en zonas anegadas o de difícil acceso. Por ello las reparaciones pueden demandar varias horas hasta lograr restablecer las condiciones óptimas de seguridad y operación que permitan brindar energía nuevamente a los usuarios, de no persistir condiciones climáticas muy adversas que demoren los trabajos".

En La Loma, por caso, vecinos de 45 entre 27 y 28 aseguraron que desde las primeras horas de este lunes se quedaron sin servicio. Pero también se quejaron por la misma problemática en 7 y 620, en 60 de 146 a 173, en 3 y 523, en 27 y 476, y en 507 y 132, aunque esta mañana varias zonas habían recuperado la luz. Por su parte, en Berisso, los vecinos también habían manifestado que no tenían luz en la zona de la calle 3 de abril y Bagliardi, de Los Talas, pero la prestataria informó que el servicio se restituyó al mediodía.

Favio Antenucci vive en 636 y 7, y denunció que "hace 30 horas que en la zona de Garibaldi y Sicardi no hay luz". La misma situación reportaba esta mañana Natalia, desde el mismo barrio, al igual que Héctor Benavídez, de 7 y 620. "Llevamos casi 24 horas sin luz en Arana, puntualmente en la zona de 19 a 7 y 637 a 615. Ya no queda agua en los tanques y tenemos que comenzar a tirar comida del freezer", agregó Fernando. Estela Terri, que vive en 617 entre 6 bis y 7, dijo que "estamos perdiendo todo, hace 48 horas que no tenemos luz".

Claudia, de 58 y 166, dijo que "muchos estamos sin luz desde el viernes. Hice reclamos igual que otros vecinos y nada". Agregó que lo padecen desde 57 a 60 y desde 163 a 169: "Ya no tenemos agua porque muchos vecinos no podemos prender las bombas". En ese sentido, Edelap sostuvo que en 58 y 166 "una línea fue averiada por la caída de ramas y el corte abarca a un grupo de manzanas. El personal ya esta trabajando para normalizar el servicio".

Belén reportó fallas en la zona de 29 y 44. Según contó esta mañana, "ayer volvió a las 7.30 luego de nueve horas, y hoy se cortó a las 7.30. Pareciera programado".

En 507, de 132 a 135, dijeron que desde ayer no contaban con servicio. Guillermo manifestó que el corte comenzó por la tarde, mientras que Antonio Guillen daba cuenta a las 10 de la mañana que "ya van casi 14 horas sin servicio" y que estaban sin poder usar "los aires, las heladera, y sin cable, sin internet y sin poder trabajar home office". En 38 y 29 y en 45 y 28 también faltó la luz. Tanto en la zona de Gorina como en los dos casos puntuales de La Loma ya habían recuperado el servicio.

Por su parte, Marta escribió al WhatsApp de EL DIA para dar cuenta que llevaban más de 30 horas con la luz que "va y viene" en 27 entre 475 y 476. Adriana Tassino hizo referencia a la misma problemática: Vivo en 28 y 47, y desde el sábado a la tarde estamos sin luz".

"Desde ayer a las 18 en la zona de 523 y 3 estamos sin luz" se quejó Carlos Luis Luchessi, otro vecino vecino que no tuvo servicio eléctrico en la Ciudad hasta este mediodía, momento en que recuperó el servicio.

Frente a los reclamos de los vecinos, el comunicado de Edelap finaliza diciendo que "se disculpa por las molestias derivadas de la tormenta e informa que su personal trabajará sostenidamente hasta normalizar el suministro a la totalidad de los usuarios afectados".