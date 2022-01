"Fue una emboscada" dijo la hermana del hincha del Rojo asesinado en la Autopista

Esta mañana habló la hermana del hincha de Independiente que fue asesinado en la autopista en la previa del partido que jugó el sábado el Rojo con San Lorenzo en la cancha de Estudiantes por el Torneo de Verano.

La hermana de Juan Calvente –el simpatizante muerto, señaló que el crimen se produjo en el marco de "una emboscada" y dejó en claro que su hermano no tenía "nada que ver" con la barra brava del club de Avellaneda.

"Acá algo pasó porque cuando llegué a la comisaría, en el informe dijeron que el operativo acompañó todo y la hinchada de San Lorenzo pasó sin problemas; hubo una emboscada", señaló en diálogo con la prensa,

"Mi hermano no era barra, no tenía nada que ver con la dirigencia, pagaba su entrada y su cuota todos los meses y él iba en el micro, no tenía nada que ver con la peña de San Isidro", agregó. Además, dijo que la situación política del club, que suspendió las elecciones en diciembre pasado, tuvo que ver con el asesinato.

"El lunes pasado cumplió 36 años y lo festejamos juntos. Ayer, hasta las siete de la tarde, estaba subiendo vídeos a WhatsApp. Incluso le mandó uno a su hijo de seis años de una canción de la cancha que cantaban siempre juntos", concluyó.