Batalla en la Autopista: apuntan a una “zona liberada”

Las esquirlas de la batalla campal en la que el sábado pasado enfrentó a barras del club Independiente contra vecinos del barrio Rancho Grande, en Wilde, alcanzaron a funcionarios, policías, civiles que circulaban por el lugar y, por supuesto, a los implicados. El saldo del choque, por el momento, registra un hombre asesinado a tiros, dos detenidos por el crimen, y tres heridos.

El fallecido fue identificado como Juan Calvente, de 36 años. Sus presuntos homicidas, según fuentes policiales, serían Mariano Tomás S., de 20 años (quien habría disparado el arma); y Alan Misael G., de 22 años, el conductor de la moto con la que se escaparon de la escena.

En tanto, Mario Ricardo Almada (29) y Carlos Ruiz Díaz (32) se encuentran internados y fuera de peligro. Mientras que Javier Fernando Casal, de 32, ingresó al Instituto Médico Platense con un orificio de bala en el pecho. Voceros consultados por este medio señalaron que el joven notó una “picazón en su pecho”. Un allegado lo revisó y advirtió “un pequeño agujero y un bulto”. Entonces bajó del colectivo que lo trasladaba al Estadio Único y fue hasta el centro asistencial. Las fuentes confirmaron que “está fuera de peligro y estable y a la brevedad será trasladado a un sanatorio de Avellaneda”.

“Lo que hizo ayer la Policía... nos regaló. Me acerqué a un patrullero para exigirle que se acerque al colectivo a custudiarlo y no lo custodió. Y la persona que tiró tenía conocimientos, tiró a matar, sabía lo que hacía y tenía puntería. Empezamos a correr y los dos tiros que recibí me lastimaron el estómago y el riñón”, refirió Carlos Ruiz Díaz desde la cama del nosocomio en donde se recupera.

En esa misma línea se manifestó el propio club, mediante un duro comunicado que emitió al conocer la noticia de la muerte de Calvente.

Por otra parte, en las redes sociales, las personas que atestiguaron los incidentes volcaron en su perfiles videos y relatos de lo que veían.

“En Au BsAs - La Plata a la altura Quilmes, a las 18.30hs quedamos atrapados a merced de piqueteros y barras bravas. Nos saquearon, rompieron autos, nos amenazaron de muerte con fierros e insultos. Aubasa no hizo nada. Aún estoy en shok [...] Dos policías solamente había y dos empleados de Aubasa q estaban más asustados que los automovilistas. Un montón de gente atrapada. Me escapé entre dos osos q me amenazaban a toda velocidad y no paré hasta mi bajada. Fue terrible!”, fue uno de los mensajes publicados en Twitter.

PALOS, PLOMO, FUEGO Y CORRIDAS

Rancho Grande es uno de los sectores más peligrosos de Wilde. De ahí es el grupo de personas que el sábado por la tarde cortó parcialmente la Autopista La Plata - Buenos Aires, a la altura del kilómetro 14, como protesta por los cortes en el suministro eléctrico en una jornada de calor agobiante.

El humo de las gomas quemadas se podía ver desde varios metros. Y en ese caos quedaron atrapados automovilistas y micros que trasladaban a barras e hinchas de Independiente hasta nuestra Ciudad, por el partido que disputaría con San Lorenzo en 25 y 532.

En ese marco, los simpatizantes del “Rojo” tomaron cartas en el asunto. Muchos de ellos descendieron de los micros y comenzaron a dispersar con golpes y palos a quienes interrumpían el tránsito. La gente que había estado frenada por varias horas, comenzó a sortear los pocos obstáculos que quedaban en el asfalto y el corte se levantó a la fuerza.

Fue entonces cuando la violencia creció aún más, hasta terminar en tragedia. Hubo disparos (muchos, conforme revelaron testigos) de ambos lados. Un proyectil impactó en el pecho de Calvente y lo dejó tendido. En medio de esa vorágine salvaje pudo ser trasladado al Sanatorio Bernal, pero ya era tarde.

Falleció poco antes de que comenzara el partido de fútbol.

Con todo, su absurda muerte no significó el fin de los disturbios. Como represalia, los frentistas de Rancho Grande se acercaron hasta la sede de entrenamiento que el club tiene en la localidad, “pegada” al barrio, y comenzaron a atacar los portones de acceso a las instalaciones y autos estacionados en las cercanías.

Finalmente, ayer fueron detenidos los dos sospechosos del homicidio, tras una orden del fiscal Elbio Laborde, a cargo del expediente. El funcionario avaló una serie de allanamientos en los domicilios particulares de ambos acusados, que fueron identificados por una filmación casera que fue acercada a la policía. En el video ambos aparecen en el lugar de los hechos a bordo de una moto y uno de ellos portando un arma, precisaron voceros de la causa.

Por otra parte, la UFI Nº 4, del fiscal Mario Prieto, especializada en violencia institucional, abrió una segunda causa por abuso de armas contra la policía y para descartar que el disparo mortal haya salido de alguna pistola reglamentaria del personal de seguridad.