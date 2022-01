La reunión de Guzmán que no fue, y el fracaso de Massa y Morales

La fallida reunión del ministro de Economía Martín Guzmán con la posición en el marco de las negociaciones con el FMI por la deuda aparece como un fracaso de dos actores políticos de peso: Sergio Massa y Gerardo Morales. Y evidencian que tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el Gobernador de Jujuy y titular de la UCR se vieron rendidos ante las decisiones políticas de Cristina Kirchner.

Es que Massa y Morales fueron el nexo entre el propio Guzmán y los líderes de Juntos por el Cambio para intentar llevar adelante un encuentro del que nunca estuvo de acuerdo la propia Vicepresidenta quien, fiel a su estilo de confrontación, le escapa al diálogo ya que tanto para ella como para Néstor Kirchner se trataba de darle espacio a la oposición para que lanzara críticas. De ahí que los intentos de acuerdo para que la reunión finalmente se concrete fueron meras ilusiones de Massa y Morales, y hasta del propio Alberto Fernández, que apoyaba las negociaciones.

LEA TAMBIÉN EE UU pidió un plan económico “sólido” para negociar un acuerdo

Lo cierto es que Guzmán tuvo que elegir y se quedó con Cristina por sobre Massa para terminar de derrumbar las ilusiones de una reunión que buscaban varios actores políticos. Un encuentro que con la carta que escribió ayer la ex presidenta no necesitó hablar para mostrar su postura de rechazo a un entendimiento con el organismo de crédito internacional. Sostienen que Alberto Fernández se alejó del encuentro con sus opositores cuando advirtió que sucedería el mismo día en que se hizo la reunión del canciller Cafiero con Blinken, secretario de Estado norteamericano. Lo que sí queda claro que Juntos no iba a celebrar ese logro de Guzmán.

El peso que tiene Estados Unidos en las decisiones del Fondo es innegable ya que cuenta con un porcentaje de votos suficientes en el directorio como para hacer fracasar el acuerdo. En ese sentido, si bien las declaraciones de Blinken fueron diplomáticas sabe de los giros que ha experimentado nuestro país en cuanto a la política exterior.

Y un ejemplo se dio días atrás, cuando el embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, representó a Argentina en la reasunción del dictador de Nicaragua Daniel Ortega, en el mismo momento en que desde Washington lanzaban críticas al régimen. Incluso la ceremonia generó aún más escándalo por la presencia del vicepresidente iraní, Mohsen Rezai, acusado de haber participado en el atentado contra la AMIA en 1994. Estas son claramente actitudes a las que también está atento el Departamento de Estado, como también la visita que programó Alberto Fernández a su par ruso Vladimir Putin en los primeros días de febrero, justo en un momento caliente donde EE UU acusa a ese país de realizar maniobras militares en la frontera con Ucrania. Y hasta Biden advirtió a los rusos de que no cruzara esa línea roja.

Versiones sostienen que en los próximos días funcionarios del Gobierno argentino comenzarán a “intercambiar” opiniones con los staffs técnicos del Fondo, para avanzar con la presentación de una carta de intención, que deberá tener primero el OK de la directora general del organismo, Kristalina Georgieva, y después del directorio del FMI. Pero la duda aparece a partir de que si esa carta de intención es tan seria como las garantías que tanto Massa como Alberto Fernández le dieron a Gerardo Morales sobre la reunión del Gobierno con la oposición.

En ese sentido, se supo que el Gobernador jujeño habló con el mandatario tras una gestión que hizo el propio Massa para que del encuentro con Guzmán participaran los gobernadores y los líderes parlamentarios de la oposición en el Congreso. En esa charla, Fernández le habría prometido que se ocuparía personalmente de que fuera así. Y se conoció que hasta Massa llegó a pedirle a Morales el listado completo de los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio que dirían presente en el cónclave.

Lo que pasó después es otra historia, con la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, desterrando el fin de semana cualquier chance de un encuentro con la oposición, lo que generó que las conversaciones entre Morales y Massa se tornaran frenéticas. Si bien el presidente de la Cámara de Diputados le aclaró a Morales que la reunión se haría en el Ministerio de Economía y estaría encabezada por el propio ministro, terminó siendo un fracaso ya que sólo se trató de promesas y nunca de una invitación formal. Así fue como cansados de tantos idas y vueltas, en la tarde del domingo, los principales dirigentes de la oposición comunicaron que no irían a ningún encuentro con el Gobierno en tales condiciones y que lo harían, si es que lo hacen, solo cuando exista redactada una carta de intención dirigida al Fondo.

La respuesta del Presidente fue crear una ley en la que se establece que la carta de intención al Fondo deberá ser aprobada por el Congreso antes de que llegue al directorio del organismo. De esta forma, serían los legisladores quienes por primera vez decidirán la política monetaria, la devaluación eventual y el nivel de emisión. Esta decisión no sería bien vista por el FMI.