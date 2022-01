Aún sin acuerdo con los anestesistas siguen los problemas con las cirugías

“Mi nieto está internado desde el martes a la tarde por una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo. Le suspendieron la operación dos veces. La primera, ayer (jueves) estaba en ayuno y listo para operar cuando le avisaron a la madre que no había anestesia. Hoy (ayer), de nuevo le dijeron que no y lo dejaron en ayuno hasta las dos de la tarde. Ahora, le avisan a la madre que no lo iban a operar y le dieron el alta. Estamos esperando que nos digan cuándo va a ser la cirugía”. La angustia de Elsa por una intervención para su familiar de 8 años se enmarca, según fuentes consultadas en el sistema de salud en la falta de anestesistas en el Hospital de Niños de La Plata y otros centros de la salud de la Provincia a raíz de un extendido conflicto entre el Ministerio de Salud y las sociedades de profesionales de la especialidad que todavía impide la concreción de un convenio, tras la traumática finalización, el 31 de diciembre, del que estuvo vigente en 2021.

Ante el cuadro de suspensiones de cirugías en los hospitales y las negociaciones que se venían manteniendo con los anestesistas, una fuente del Ministerio de Salud dijo ayer que las conversaciones siguen adelante en estos días y “se avanzó bien”.

Otra fuente vinculada al caso, pero desde el ámbito profesional, coincidió con esa evaluación pero aclaró que todavía no se firmó el nuevo marco para la tarea por la cual los anestesiólogos no designados como personal de planta permanente prestan servicios y los facturan al Estado.

Luego de que esos especialistas comenzaran a esquivar la cita a los quirófanos, la cartera sanitaria se presentó ante la Justicia con un pedido de una medida cautelar que garantizara, a través de una orden a las entidades, la dotación de anestesistas.

Desde una de las sociedades de la Provincia, se indicó que por el momento, está en vigencia un dictamen por el que sólo se pidió un informe a esas entidades con respecto al cuadro.

En argumentos de los profesionales, esas sociedades carecen de facultades para obligar a realizar esas prestaciones a sus asociados.

Fuera del expediente judicial, en la mesa de negociación habría avance para obtener un nuevo acuerdo a partir del 31 de enero.

El objetivo de los anestesistas en “mejorar las condiciones laborales, en general, no solo lo económico. También en los tiempos de pago, las condiciones del bienestar profesional, el trato con los colegas y las auditorías que hasta hoy son leoninas”, indicó la fuente consultada.

Eso permitiría superar un escenario en el que, se sostiene, los profesionales “abandonaron el hospital público”, en el último tiempo.

Hacia mediados de diciembre pasado se llegó a un punto en el que, según una denuncia de profesionales del Hospital de Niños, había 1.200 cirugías programadas suspendidas. El problema se extendería por todo el sistema Provincial, según las fuentes del sector médico vinculadas al conflicto.