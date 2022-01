Torres, un chiquito que no se achica: “Este año me propuse ser titular”

Franco Torres nació en San Luis del Palmar, Corrientes, hace 22 años y se crió en una familia compuesta por su papá, mamá y otros tres hermanos. Llegó al Lobo proveniente de Banfield en el año 2019 y de la mano de la dupla Martini/Messera hizo su debut en el Primer equipo ante Platense en el pasado mes de julio.

Pero antes de esto, ya había pisado Estancia Chica en 2013, cuando vino a hacer una prueba en la institución albiazul y al mismo tiempo se probaba en el Taladro. Finalmente decidió quedarse en el Sur del Gran Buenos Aires. Allí estuvo cinco años defendiendo la camiseta de bastones verdes y blancos, Hasta que decidió volver.

A principios de 2021 firmó su primer contrato hasta diciembre de 2023 y el pasado miércoles lo extendió hasta 2024. Tras dos años en la institución parece haber llegado su momento.

El actual entrenador, Néstor Gorosito, lo utilizó bastante como extremo por la derecha pero también lo ubicó como referente de ataque como en el empate ante Central Córdoba y en un amistoso disputado hace poquito en Mar del Plata contra Parque Deportes Labardén, en el que anotó dos goles

Si bien llegó Cristian Tarragona y es inminente también el arribo del paraguayo Ramón Sosa, las salidas de Rodrigo Holgado y Sebastián Cocimano, lo dejan como una de las alternativas para la ofensiva albiazul, teniendo en cuenta que a Alexis Domínguez y Nicolás Contín aún le queda bastante tiempo de recuperación.

El delantero, más allá de que tiene buenos competidores por delante, aseguró que su gran objetivo para este año es ganarse la titularidad. Contó que Pipo le marcó muchas cosas que pudo mejorar y se tiene fe para ser uno de los principales atacantes del equipo.

“Mi primer objetivo es ser titular. Me lo propuse ahora. Quiero ser titular y jugar de entrada”, dijo sin rodeos el “Enano”, como lo llaman sus compañeros del plantel. Compañeros con los que supo forjar un buen grupo en la pretemporada y se encargó de remarcarlo.

“Fue una pretemporada intensa , picante, pero muy linda. El grupo está muy unido, vivimos cosas muy lindas como esos juegos que se vieron por redes sociales, lo pasamos muy bien. Y los entrenamientos, por más pesados que hayan sido, la buena onda y el buen ambiente hizo que no se notara tanto el cansancio”, remarcó.

Y además tuvo palabras elogiosas para con los jugadores más experimentados del grupo: “Los referentes siempre están aconsejando y marcando cosas para que no desviemos el camino. Está muy bien el equipo. Es mi segunda temporada en Primera y es el mejor grupo que tuve hasta ahora”, destacó el futbolista desde su casa en La Plata, tras una jornada intensa de entrenamientos.

En lo que respecta a lo deportivo, comentó cuáles son sus preferencias a la hora de ocupar un puesto y remarcó que siempre le gustó ir por afuera: “Juego de tres cuartos de cancha hacia arriba y me cuesta mucho marcar. Me gusta mucho ir por fuera, aunque no me incomoda ser punta. Gorosito siempre me pide picar a los espacios, sea para afuera o por adentro. Que me mueva, que salga del defensor porque físicamente me sacan diferencia y eso lo fui adquiriendo ahora”.

Torres en la pretemporada

UN CAMINO LARGO

Hoy Torres disfruta de haber llegado a Primera con la camiseta del Lobo y se muestra agradecido por ello. Pero el camino fue largo y costó: “Se me hizo largo el camino en inferiores, porque estuve cinco años en Banfield y después dos años más en Gimnasia. Fueron muchas cosas vividas, pero que se recuerdan como anécdotas y experiencias. Costó pero lo disfruté mucho”.

Pero, por haberle brindado la oportunidad de pisar el fútbol grande, reconoció que “Gimnasia es mucho para mí, me dio la oportunidad de cumplir mi sueño y eso lo llevo grabado. Pude hacer muchas amistades, hay excelentes personas. Hay ilusión, las expectativas para este año son muy altas”, sostuvo el atacante que cree que el 2022 puede ser su año.

Por último, se refirió a su renovación contractual: “Renové por un año más, tenía hasta diciembre de 2023 y extendimos hasta diciembre de 2024”, informó y remarcó que con este nuevo gancho se siente valorado por Gimnasia: “Es algo que estaba buscando, por suerte ahora estamos un poco más cómodos. Es un plus que ayuda y es lindo que el club te demuestre que sos importante. Estas cosas te hacen sentir querido”, cerró el futbolista que le apuesta todo a ganador en el nuevo torneo que se avecina.