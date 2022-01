VIDEO.- "Estaba embarazada y perdió al bebé": el relato de un dramático asalto en La Plata

Un asalto ocurrido ayer en un centro de cosmética de La Plata terminó con una consecuencia dramática: la empleada del lugar sufrió la pérdida de un embarazo. La responsable del comercio ubicado en 13 entre 528 y 529, Brooke Nails, relató en primera persona el calvario que vivieron.

"Hola chicas, gracias por los mensajitos. De verdad que los leo y sé que puedo contar con ustedes siempre", comenzó en su relato Brigitte Brooke, propietaria del local y quien dio a conocer el desgarrador hecho. Y siguió: "Hoy vivimos una situación desagradable, que no se la deseo a nadie. Hoy (viernes) el chico fue a llevarnos el agua (…), me dejó el agua y entraron justamente dos malandros con pistolas, o sea armados, y empezamos una situación desagradable".

"Por suerte nos robaron todos materiales nada más, no nos golpearon y no nos hicieron nada, solamente nos tiraron al piso y nos encerraron en una habitación", siguió la joven y contó que afortunadamente estaban todos bien. No obstante, poco después reveló con gran congoja la triste situación que se suscitó tras el robo: "No sabíamos que Marina estaba embarazada y por el susto tuvo un derrame y perdió a su bebé".