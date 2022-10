No le diga más caníbal... La campaña en Brasil da para todo

SAN PABLO

La Justicia electoral brasileña prohibió al expresidente y candidato Luiz Inácio Lula da Silva usar en televisión una propaganda en la que vincula al mandatario Jair Bolsonaro al canibalismo.

El juez Paulo de Tarso Sanseverino, del Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinó de forma preliminar, en una decisión dada a conocer el sábado, la retirada de la propaganda tras un pedido de la defensa del líder de la ultraderecha brasileña.

La campaña de Lula aprovechó la propaganda electoral en televisión para rescatar un fragmento de una entrevista concedida por Bolsonaro al diario New York Times en 2016 en la que afirma, en la época en que era diputado federal, que “comería indios sin problemas”.

En el reportaje, concedido al periodista Simon Romero, el polémico gobernante asegura que no participó de un ritual antropofágico solamente porque nadie de su comitiva lo acompañó durante una visita a una etnia indígena.

El magistrado de la corte electoral acató el pedido de la defensa de Bolsonaro, que alegó “desinformación” y “manipulación”, y señaló que al propaganda usada por el progresista Partido de los Trabajadores (PT) “sobrepasa los límites de la libertad de expresión”.

Durante un acto de campaña en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, Lula se pronunció sobre la decisión de la justicia electoral e insistió en que no se trata de una fake news (noticia falsa), sino de una declaración pronunciada por el mandatario.

“Él piensa así. Si pudiera, como indio”, resaltó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula ganó la primera vuelta de las presidenciales del 2 de octubre con un 48,4 por ciento de los votos, frente al 43,2 por ciento de Bolsonaro. Como ninguno de los dos candidatos obtuvo más de un 50 por ciento de los sufragios, ambos candidatos se enfrentarán el próximo 30 de octubre en una segunda vuelta.

Según una encuesta publicada el sábado por el instituto Datafolha, Lula tiene un 49 por ciento de intención de voto contra 44 por ciento del líder de la ultraderecha brasileña.

ANTECEDENTES POLÉMICOS

La declaración de Bolsonaro sobre “comer indios” se suma a tantas otras apreciaciones suyas que han causado importantes controversias, desde las vinculadas a la pandemia, al cambio climático, a los derechos humanos o a las mujeres.

“Para el 90 por ciento de la población, (el virus) será una gripecita o nada”, afirmó en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, que dejó más de 680.000 muertos en Brasil. “Yo lamento los muertos, todos vamos a morir algún día. No sirve de nada tratar de huir de eso (en referencia al virus). Hay que dejar de ser un país de maricas”, expresó en noviembre de 2020.

También generó revuelo más de una vez al subestimar, por ejemplo, los daños al medio ambiente y la importancia de las organizaciones no gubernamentales (ONG). “Sentimos que eso (los datos de deforestación) no coincide con la verdad y hasta parece que (el presidente del Instituto de Investigación Espacial) está al servicio de alguna ONG”, declaró en julio de 2019, tras la divulgación de un informe de ese organismo que alertaba sobre un aumento de la deforestación del 88 por ciento entre junio de 2018 y 2019.

“¿Ustedes saben que las ONG no tienen espacio conmigo, no? Seré duro con esa gente. No consigo matar ese cáncer en gran parte llamado ONG”, comentó en septiembre de 2020, durante una transmisión en directo vía Facebook.

También son recordados sus comentarios despectivos respecto de la activista medioambiental Greta Thunberg. “Greta dijo que los indios murieron porque estaban defendiendo la Amazonia, es impresionante que la prensa le dé espacio a esa mocosa”, expresó en diciembre de 2019, en respuesta a la joven sueca que condenó el asesinato de dos indígenas en la Amazonia.

CONTRA LOS PERIODISTAS

Los periodistas tampoco han salido indemnes de las embestidas de Bolsonaro. “Quiero callarte la boca a golpes”, manifestó el mandatario en agosto de 2020, en respuesta a una periodista del diario O Globo que le preguntó sobre rumores de pagos sospechosos en la cuenta de su esposa Michelle.

“Vera, no podía esperar menos de ti. Duermes pensando en mí, sientes pasión por mí. No se puede tomar partido así en un debate como este. Hacer acusaciones falsas sobre mí. Eres una vergüenza para el periodismo brasileño”, le disparó a la periodista Vera Magalhaes durante el primer debate presidencial televisado, en agosto pasado.

Férreo defensor del régimen militar que gobernó Brasil desde 1964 a 1985, Bolsonaro aseguró en 2016 que el “error de la dictadura fue torturar y no matar”.