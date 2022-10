VIDEO. Bombardeos rusos en Kiev, Leópolis y Zaporiyia causan terror y muertos

Bombardeos rusos a gran escala en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporiyia han causado este lunes varios muertos, mientras la población busca protección en refugios. "En el día 229 (de la guerra) intentan destruirnos y borrarnos de la faz de la tierra. Completamente. Destruir a nuestra gente que está durmiendo en casa en Zaporiyia. Matar a la gente que se dirige al trabajo en Dnipro y Kiev", resumió de manera gráfica el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El comandante en jefe de Ucrania, el general Valeriy Zaluzhnyi , dijo en su canal de Telegram que los rusos habían lanzado 75 misiles, de los que 41 fueron neutralizados por sus sistemas de defensa aérea.

Al menos ocho personas resultaron muertas y otras 24 heridas en el primer bombardeo ruso contra Kiev registrado esta mañana, informó Rostislav Smirnov, asesor jefe del Ministerio del Interior, citado por la agencia de noticias Ukrinform. Posteriormente tuvo lugar una segunda ronda de explosiones en Kiev, sobre las 09.16 hora local (06.16 GMT), aunque hasta el momento no hay información sobre víctimas de ese segundo bombardeo.

