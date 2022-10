Dieron de alta al fotógrafo agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

Pedro Orquera, el fotógrafo agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne, fue dado de alta luego de permanecer diez días internado por la fractura expuesta en uno de sus codos que resultó de la golpiza. Permaneció en el Hospital Argerich, donde fue operado durante dos horas.

Sus colegas y periodistas lo esperaban en la puerta del centro de salud, donde Orquera contó que fue el episodio más “trágico” de su vida y su carrera. El hecho ocurrió cuando las famosas salían de comer en La Boca, en el restaurante “Patagonia Sur”, junto a Jac Rhys Hopkins de 29 años y Josey McNamara de 45 años.

Para el fotógrafo agredido, el drama vivido no se limita solo a su parte física, sino también profesional: “Soy freelance, no tengo sueldo. Ahora estoy fuera de circuito. Esto me arruinó la vida, no puedo solventar a mi familia, estoy atravesado por esta situación de no saber qué hacer”.

Vale recordar que el hecho ocurrió mientras las famosas, su equipo y los dos agresores se retiraban del lugar. Orquera dio con ellas, comenzó a sacarle fotos y, al entrar en contacto visualmente, los detenidos lo corrieron para pegarle por la espalda: “Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon”.

La intención, aseguró el paparazzi, era sacarle la cámara. Salió corriendo al taxi que lo esperaba pero lo alcanzaron. Uno de ellos se tiró sobre su cuerpo, cayó al piso y chocó contra el vehículo: “La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”.

Con las imágenes en su poder, puede dar cuenta que lo que sufrió fue “una brutal paliza” y un “acto de violencia” que nunca había vivido antes. Los médicos del Hospital Argerich debieron reconstruir las articulaciones del brazo y colocar clavos. Le quedan 60 días de absoluto reposo por delante y un año y medio para una “recuperación integral”.

La causa

Hace una semana, los detenidos y amigos de Cara Delevingne y Margot Robbie quedaron en libertad para poder salir del país. Declararon en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°10, donde aseguraron ser el camarógrafo y productor de las famosas.

Negaron haber sido los autores del ataque y pudieron recuperar la posibilidad de irse del país tras pagar una caución de dos millones de pesos por cada uno, con la condición de presentarse cada vez que la Justicia argentina así lo demande.