Aumenta la preocupación por la violencia escolar en la secundaria

El regreso a las aulas tras las restricciones impuestas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia fue más violento en las aulas bonaerenses. No es una sensación, está registrado en un trabajo realizado por una de las asociaciones de colegios privados, cuyos integrantes realizan acciones para generar una “convivencia más saludable” entre alumnos, entre estudiantes y docentes y busca incluir a las familias para un diálogo permanente que permita salir de esta crisis.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) realizaron una jornada por Instagram Live, a la que se sumaron más de 500 personas entre madres, padres, docentes y autoridades escolares. El bullying, la falta de reconocimiento a la autoridad docente, los malos tratos entre estudiantes, adicciones, la estigmatización de chicos autistas y la necesidad de una intervención más activa de las familias fueron los puntos que se abordaron junto a la psicóloga y especialista en el tema Maritchu Seitún, quien respondió a decenas de consultas que se realizaron sobre una temática que gana terreno en las aulas.

Miriam Udi, integrante de la comisión directiva de Aiepba, y moderadora de la charla, dijo que “hubo más de 3.000 reproducciones de la jornada. Una sorpresa absoluta por el creciente interés sobre esta temática” y agregó que “el diálogo es la clave para salir de este fenómeno que golpea a numerosas comunidades educativas. Y en ese diálogo esperamos un rol más activo aún de las familias”.

Tema difícil

Para Udi “es un tema difícil de abordar. Aparecen numerosas situaciones planteadas por las familias y los docentes. Acá se necesita destacar el rol central de los adultos. Si en la casa el chico no para de escuchar cuestionamientos cada vez más fuertes a la labor docente y de los directivos escolares, cuando llega al colegio actúa como si no hubiera límites, registra una pérdida de la autoridad pedagógica. Y no es bueno para nadie. Los chicos se agreden constantemente y parece que perdieron el registro del daño que se realizan. Se insultan con palabras y conceptos cada vez más fuerte y al rato están como si no hubiera pasado nada. Esto significa que no reconocen la violencia como fenómeno extraño, lo han naturalizado”.

Durante el encuentro virtual, repasaron la situación de bullying. “En este caso necesitamos que el chico afectado en lo verbal y/o físico encuentre un espacio para expresarse y pedir ayuda. Y que la familia del agresor también asuma el rol que le corresponde, no minimizar el tema para que se pueda arribar a una solución”, dijo la directiva de Aiepba.

Por su parte, la especialista Martichu Seitún dijo que “pasará más de una generación para responder de un modo distinto” y agregó: “un bebé no nace violento, pero si se cría en un ámbito hostil y violento tendrá acciones y reacciones en ese sentido”.

Para la psicóloga es necesario “trabajar para el buen enojo. Para que el chico que no es violento y quiere evitar el conflicto sepa poner un límite, fortalecerlo y que diga no me gusta cómo me estas tratando y retirarse”. Y agregó: “Todos estamos para administrar determinada cantidad de estrés, si nos supera la situación puede derivar en un contexto violento”.

Durante la charla también se trató un tema cotidiano que tiene que ver con el pedido de ayuda que necesita un estudiante hostigado. “Saber diferenciar entre lo que se considera buchón y qué es buscar ayuda”. Y se planteó que hay “estigmatización de chicos autistas. Algunos golpean porque es su modo de expresarse, y no son pocos que lo toman como un episodio violento”.

También se habló sobre el rol docente: “Es necesario que se capaciten en este y otros temas que imponen los tiempos que estamos atravesando. Quizás no tiene todas las herramientas para solucionar un conflicto, pero si puede tenerlas para registrarlo, informarlo y colaborar para solucionarlo. Nosotros desde las instituciones tenemos que ayudar a que consigan herramientas, más allá de la actitud individual y responsable para conseguirlas por parte de cada docente”, se remarcó.

Más del 40%

Según un estudio elaborado con datos de institutos de enseñanza privados, en más del 40 por ciento de los establecimientos hubo hechos de violencia en 2022. La encuesta la hizo Aiepba, entidad que agrupa esos centros educativos, y revela que el 63 por ciento ocurrió en la enseñanza media. Los episodios se tipificaron en violencia psicológica, física o a través de redes sociales que involucraron a los alumnos o a las alumnas.

Los casos se registraron todos en el presente ciclo lectivo 2022 y el 63% de esos incidentes correspondieron a estudiantes matriculados en establecimientos de enseñanza secundaria. Es decir, involucró a adolescentes de entre 12 y 17 años. Según coinciden los especialistas “es una secuela más derivada de la pandemia de Covid-19, la cuarentena y los cambios de comportamiento experimentados luego de ese traumático fenómeno sanitario”.

La readaptación con la vuelta a la presencialidad en las aulas no fue fácil. Por eso se pidió trabajar en fortalecer los equipos de orientación. El próximo 20 de octubre a las 19 realizarán otra jornada, con el tema “S.O.S, emociones. ¿Cómo identificar lo que me pasa?, a cargo del psicólogo Fernando Nieva.