Le ponen faja de clausura a un centro cultural que vecinos denunciaron por "ruidos molestos"

Tras las denuncias por "ruidos molestos" que hicieron los vecinos contra un centro cultural de ubicado en 58 entre 5 y 6, finalmente fue clausurado en las últimas horas. Según pudo saber este diario, el acta que labró Control Ciudadano indica que "no tenían habilitación" y además tampoco contarían con matafuegos.

Lo cierto es que desde "Pulsar", que es el nombre que lleva el local, habían desmentido que allí se realicen fiestas hasta altas horas de la madrugada, tal como habían sido denunciados. Sí admitieron que tocan bandas musicales y otros eventos pero "dentro de los límites permitidos".

"Aunque los responsables del lugar quitan la faja y sigan operando, está comprobado que no están habilitados para funcionar como lo vienen haciendo", le dijeron a este diario los denunciantes.

Ayer en el barrio aseguraban que ese centro cultural "te arruina el descanso y la vida porque nosotros somos vecinos que vivimos aquí". Manifestaron que a raíz de la actividad de lugar, por las noches no pueden pegar un ojo porque "pasada la medianoche se escucha música y gritos" de los eventos que "organizan al aire libre", mientras que agregaron: "Este lugar se burla de los vecinos. Fomentan la cultura del no respeto. Trabajamos todo el día y después de la medianoche no podemos descansar". Ahora la Comuna procedió a ponerle la faja de clausura tras las denuncias vecinales.

Según consignaron, "venimos desde hace mucho tiempo con este problema". "Esto sucede viernes, sábado y domingo y algún día que se les ocurra a ellos, por ejemplo, el miércoles". En torno a la situación aseveraron que "presentamos denuncias formales en el 2021 a Control Urbano y a la Secretaría Cultural, y a la Defensoría Ciudadana". Respecto de los reclamos, afirmaron que "fuimos a una instancia de medición municipal pero no hubo solución, nadie resuelve nada".