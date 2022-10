Ya se habla del "dólar alimenticias" para hacerle frente a la suba de precios: de qué se trata

La inflación es el gran problema a resolver por el Gobierno. Se trata de una pelea que pierde por goleada (podría acumular el 100% al término de 2022) ya que la escalada de los precios no se detiene. Es por eso que se buscan distintas herramientas para combatir los aumentos sostenidos.

Fue en ese marco que se empezó a analizar un nuevo dólar: el "alimenticias". Es que viendo el éxito que tuvo el "dólar soja", que le permitió al Gobierno sumar una nueva herramienta de negociación, ahora se estudia también aplicarlo a las empresas del sector alimenticio. Se sumaría así a los llamados "dólar Coldplay" o "dólar Qatar", y a los que circulan hace tiempo como el "dólar blue", sólo por citar a uno.

Con esta medida el Gobierno acumuló U$S8100 en reservas durante octubre, pero fue el disparador para ahora poner sobre la mesa esta variable en las negociaciones con las empresas en busca de un "consenso" para ponerle un cepo a los precios. Se supo que ya hubo reuniones entre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y representantes de varias de las empresas del sector, en las cuales se puso en conocimiento sobre la intención de las iniciativas mencionadas que tienden, según explicaron, a avanzar en mejorar el tipo de cambio para las exportaciones de la industria. De esta forma se podría compensar lo que dejarían de ganar a raíz del compromiso para no mover los precios por 90 días.

A la hora de recoger las respuestas, no todos se mostraron satisfechas. La cuestión pasa por un tema central: mientras unos tienen un ritmo de exportaciones importante, otros sostienen que no es beneficioso debido a que es algo circunstancial de determinados momentos del año. Lo cierto es que aún no surgió cuál podría ser exactamente el valor que tendría este "dólar alimenticias". Lo que sí está claro es que estaría en no menos de $ 200, valor que se había pactado para los sojeros, aunque en esos momentos con un dólar oficial por debajo de los casi $ 159 de este martes.

"Sería cuestión de hacer números y ver, pero debería ser algo conveniente porque frenar los precios por 90 días en un contexto inflacionario tan importante puede ser complejo", sostienen dentro de la industria, según publica el Cronista. Mientras que otros no dejan ninguna puerta abierta a esta posibilidad manifestando que "no nos sirve. Nuestras exportaciones son temporales. Sería más la pérdida que la ganancia".

El panorama que se vislumbra es que las empresas no están alineadas en un mismo sentido y cada una analiza su situación particular. Si bien se trata de primeros encuentros, esperan que con el correr de los días vayan acercando posociones para poder avanzar más firme sobre la idea del "dólar alimenticias". Aunque es cierto que a las empresas no les seduce la idea de congelar los precios, y eso el Gobierno lo tiene claro. Es por ello que busca incentivarlas para redondear el programa "Precios Justos".