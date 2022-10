Otra vez, el Bosque sitiado y con un mega operativo de seguridad

Más incómodo imposible, un lunes a las 15 para jugar un partido. A pesar de ser un día laborable y en un horario donde la mayoría de la gente afronta obligaciones, igualmente el “Juan Carmelo Zerillo” recibió una muy buena cantidad de público, aunque claro está fue menor a la de San Lorenzo ocurrida el miércoles de la semana pasada.

Lo que no cambió con respecto al encuentro frente al Ciclón, fue el mega operativo de seguridad que se desplegó en los alrededores del predio ubicado en 60 y 118. Salvo en Avenida 60 donde se permitió el ingreso de vehículos, el resto estuvo todo vallado, puntualmente para quienes llegaban por el Bosque y la Avenida Pereyra Iraola.

Desde el mediodía, el operativo de seguridad estuvo desplegado y los efectivos fueron recibiendo a los socios y socias que llegaban carnet en mano y debían someterse a un exhaustivo control.

Después de la muerte de César “Lolo” Regueiro, parece haber cambiado una cuantas cosas, y eso se vio en los partidos con San Lorenzo y ayer con Argentinos. En primer lugar, ya no presta servicio la Infantería, que tras el brutal accionar con la gente la noche del cotejo ante Boca, ya no volvió.

Ante el Ciclón y con el Bicho, fueron unos 600 efectivos de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), una fuerza también coordinada por la Provincia, que también estará el jueves en oportunidad del juego con Boca.

Más allá de esto, seguirá dándose la presencia al estadio de solamente asociados a Gimnasia, por lo que no habrá venta de entradas generales como ocurrió hasta el partido con Boca, ni tampoco el club podrá entregar protocolos. Todo esto, ha quedado totalmente descartado.

Lógicamente que tantos controles, vallas y efectivos fueron tema de charla entre la gente en el Bosque, lo cual se considera exagerado, teniendo en cuenta que no hay público visitante, y como quedó dicho, no se venden entradas para los no socios.