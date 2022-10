Definen varios planteos por la muerte de una joven

Familiares, amigos y compañeros de la facultad de Emilia Uscamayta Curi, la joven fallecida el 1° de enero de 2016 en una casaquinta de Melchor Romero, donde la encontraron ahogada en una pileta, se movilizaron a la puerta del edificio del Fuero Penal, en 8 entre 56 y 57, donde reclamaron justicia y la realización del juicio oral y público, en principio pactado para el próximo 25 de octubre.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, varios imputados habrían efectuado una petición de salida alternativa al debate, previa recalificación de la acusación a “homicidio culposo”, lo que, de prosperar, podría significar que las audiencias finalmente no se lleven adelante.

Además, Adrián Rodríguez, el abogado que representa al particular damnificado, recusó a la fiscal designada en la causa para esta instancia, por considerar que no está compenetrada con la postura de la familia de la víctima, solicitud que fue rechazada por la funcionaria del Ministerio Público y por los defensores, ante una presunta falta de motivación suficiente.

En ese contexto, el Tribunal III de La Plata, integrado por Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini, decidió diferir para la jornada de hoy la resolución de todos esos planteos.

Como se sabe, en base a la imputación oficial, Emilia, estudiante de Periodismo y Comunicación Social, se ahogó en el marco de una fiesta clandestina, que era llevada a cabo en un predio que no contaba con los mecanismos de prevención adecuados para un evento de esas características.

En diálogo con este diario, Rodríguez argumentó su postura: “El Tribunal debe resolver un pedido de recusación efectuado contra la fiscal, en atención a que no se cumplimenta la ley de víctima,y esto con motivo de que se advierte, se avizora, de que tiene poco compromiso en el marco del rol que le compete como fiscal y concretamente le pedimos que se coloque la camiseta de la víctima, necesitamos que esté de este lado”.

A su vez, informó que “hay muchas personas indicadas por diversos delitos, pero realmente no ha avanzado ese segmento de la causa. Por lo menos esperemos que se resuelva esta cuestión y después veremos lo que falta”, agregó.

El abogado Rodríguez también le comentó a este medio que “realizamos unos planteos en función de que uno de los imputados, ha perdido el contacto con su abogado de confianza y nos pone en alerta porque falta poco para el juicio y queremos que esté presente”.

“Estamos expectantes, hoy -por ayer- tuvimos un tribunal que nos escuchó y de hecho, va a resolver la cuestión el día de mañana -por hoy-. Entendemos que tiene que ver con la toma de decisiones que requieren de reflexión, de un sustento jurídico y que no se debe tomar a la ligera. Es importante que escuchen siempre a la víctima para que escuchen cual es su pensamiento”, señaló.

Por otra parte, Eugenia, mamá de Emilia, afirmó: “Hay que seguir luchando. No vamos a bajar los brazos. Esto recién empieza. Estos seis años eran un martirio. Nos pasó de todo. La pandemia, no pudimos hacer nada, son dos años que no se hizo nada. Estamos saliendo. Hace un año perdí mi hijo y esto es doloroso para nosotros. Esperé tanto esto. Las fuerzas la saco de mis hijos, mi familia, la gente de la facultad que nunca nos abandonaron y nos dan un apoyo total. No tengo palabras para ellos”.