Promulgan la ley que declara a Esteban Bullrich como Ciudadano Ilustre en la provincia de Buenos Aires

La ley que declara al ex senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Bullrich como Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires, fue promulgada hoy en el Boletín Oficial del distrito. La iniciativa del senador provincial Juan Pablo Allan (Juntos) destaca la trayectoria política del también ex ministro de Educación de la Nación y su compromiso y esfuerzo para lograr avances en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece.



En ese sentido, la propuesta destaca que Bullrich "batalló por sus principios e ideales de forma contundente en todos los espacios donde se ha desempeñado; sin embargo, es probable que su mayor batalla sea la que comenzó a librar hace poco tiempo contra una enfermedad muy compleja llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)".



"Nuestro país no cuenta aún con una base abierta, oficial y sólida de pacientes que padecen esta enfermedad y, sin datos, la posibilidad de crear políticas públicas que garanticen el derecho de los pacientes y la posibilidad de que puedan acceder a tratamientos, resulta utópica", agregó, y subrayó la importancia del trabajo iniciado desde la Fundación Esteban Bullrich.



El proyecto se aprobó en la Cámara de Senadores en mayo pasado y se convirtió en Ley el mes pasado en Diputados. En aquel momento Allan consideró que "Esteban Bullrich tiene todos los merecimientos para ser declarado con el máximo reconocimiento de la provincia de Buenos Aires".



Además, enumeró su trayectoria en la vida política y la decisión de crear una fundación para atender a quienes sufren la misma enfermedad. En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a la senaduría nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA.