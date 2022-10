La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá el comienzo de una nueva fecha del campeonato, con Estudiantes recibiendo a Godoy Cruz en UNO. A su vez, Villa San Carlos disputará la semifinal del reducido frente a Comunicaciones. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Unión vs Central Córdoba ESPN Premium

16:30 Estudiantes vs Godoy Cruz TNT Sports

16:30 San Lorenzo vs Aldosivi TNT Sports

16:30 Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán ESPN/ TV Publica

19:30 Argentinos Jrs. vs Vélez TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Nottingham Forest vs Liverpool STAR + / ESPN

11:00 Everton vs Crystal Palace STAR + / ESPN

11:00 Manchester City vs Brighton STAR +

13:30 Chelsea vs Manchester United STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Bayer Leverkusen vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Borussia Dortmund vs Stuttgart STAR +

10:30 Augsburgo vs RB Leipzig STAR +

10:30 Friburgo vs Werder Bremen STAR +

10:30 Hoffenheim vs Bayern Múnich ESPN 2/ STAR +

13:30 Borussia Monchengladbach vs Eintracht Frankfurt ESPN 3/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Montpellier vs Olympique de Lyon STAR +

16:00 Olympique de Marsella vs Lens STAR +

SERIE A

13:00 Milan vs Monza ESPN 2/STAR +

15:45 Fiorentina vs Inter STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Rayo Vallecano vs Cádiz ESPN 3/STAR +

11:15 Real Valladolid vs Real Sociedad DIRECTV SPORTS

13:30 Valencia vs Real Mallorca DIRECTV SPORTS

16:00 Real Madrid vs Sevilla DIRECTV SPORTS/STAR +

NBA

21:30 Dallas Mavericks vs Memphis Grizzlies ESPN 2/STAR +

LIGA NACIONAL

22:00 Oberá vs Instituto DIRECTV SPORTS

PRIMERA "B" METROPOLITANA - REDUCIDO

14:40 Semis - Comunicaciones vs Villa San Carlos DIRECTV SPORTS

14:45 Semis - Deportivo Armenio vs Defensores Unidos TYC SPORTS

REDUCIDO - PRIMERA C

15:30 Octavos - Claypole vs Sportivo Italiano

15:30 Octavos - Real Pilar vs Berazategui DIRECTV SPORTS / 1610

LIGA ACB

15:45 Gran Canaria vs Granada FOX SPORTS 3

F1 | GP ESTADOS UNIDOS

16:00 Entrenamientos 3 FOX SPORTS/ STAR +

19:00 Clasificación FOX SPORTS/STAR +

REDUCIDO - PRIMERA NACIONAL

16:50 Cuartos - Gimnasia (M) vs Independiente Rivadavia TYC SPORTS

21:10 Cuartos - San Martín (T) vs Defensores de Belgrano TYC SPORTS

COPA CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

19:15 Cuartos - Boca vs Corinthians DIRECTV SPORTS + / 1613