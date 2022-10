Si Alberto Fernández decide ir por la reelección en 2023, Hugo Moyano dijo que "lo apoyaría"

Hugo Moyano, el líder de los Camioneros, le dio un fuerte respaldo a Alberto Fernández. El secretario general de ese gremio, y de un enorme peso sindical, aseguró que apoyaría al Presidente si éste decide ir por la reelección en 2023.

En una entrevista que le concedió a la radio Futurock, sin dudar Moyano sostuvo que “si él está dispuesto a hacerlo, yo lo apoyaría". Luego se preguntó “¿y por qué no?”, para luego manifestar: "Si él esta dispuesto a hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo. Hay que estar en un momento tan difícil como se ha vivido y sin embargo ha demostrado un equilibro dentro de toda esta situación tan lamentable que hemos pasado desde la pandemia".

Más tarde siguió y fue más allá: "Es fácil hablar y opinar de afuera cuando no tienen la responsabilidad de tomar decisiones que a veces no son simpáticas, pero son necesarias para que la gente no sufra tanto. Esto lo ha demostrado el Presidente”. Fue ahí cuando dijo sobre la reelección de Fernández: “Si él está dispuesto a hacerlo, bueno, yo lo apoyaría; como apoyaría también a otros que han acompañado esta situación tan compleja”.

Más allá del fuerte respaldo, el camionero manifestó que le gustaría ver a todos los integrantes del peronismo unidos para evitar que “los sectores que están al acecho” vuelvan al Gobierno “para entregar todo el patrimonio de los argentinos”. En ese sentido apuntó que, en el marco de la negociación paritaria que está llevando a cabo su gremio, está marchando “una tendencia” económica muy positiva para el país, y advirtió que sería "lamentable" que esa tendencia "favorable", la cual "vamos a tener durante muchos años", con una eventual vuelta al poder "de los señores que estuvieron en el último gobierno vuelvan a entregar todo”.

Al hacer referencia a los máximos referentes del Frente de Todos (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa), Moyano aseguró: “Por supuesto que uno tiene simpatía más por uno, más por otro. Yo creo que todos tienen la capacidad suficiente, necesaria y de experiencia para hacer las cosas e ir corrigiendo las que a lo mejor no se han hecho correctamente”.

Respecto a la situación económica que atraviesa el país, el sindicalista agregó que “en otras partes del mundo hay movimientos, represiones, se han tenido que ir primeros ministros. Es un tema muy complicado y en nuestro país, a pesar de que todos los medios atacan al Gobierno permanentemente, el Gobierno está llevando adelante una política que permite que no se profundice más esta situación. Yo creo que todo el mundo está apoyando este esfuerzo porque a pesar de todo lo que está pasando, el Gobierno nunca le puso trabas a la discusión paritaria”.