VIDEO. “No me gusta que me traten de boludo”: Lanata y Heller protagonizaron tenso cruce al aire

Jorge Lanata y Carlos Heller fueron protagonistas de un tenso cruce en el aire de Radio Mitre. La discusión tuvo lugar debido a la repercusión que causó la declaración del diputado en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Recordemos que, el presidente de la misma, cerró el debate del proyecto con un particular comentario: “Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca, el partido que comienza a las 15 horas. No voy a mentir pero les prometo que después de que termine el partido, después de las 17, me voy a volver a trabajar”.

Como era de esperar, sus palabras causaron gran repercusión y por ello, el filoso periodista lo eligió como “El boludo de la semana” en PPT. De esta forma, durante el día de hoy, Heller habló al aire en “Lanata sin filtro” y en medio de la charla ambos se cruzaron fuerte: “A mi me gusta el futbol, yo se que a vos no pero es así”.

Fue así como, el conductor respondió: “Yo me hago cargo de todo el programa pero te cuento, la elección de “El boludo de la semana”, es grupal el PPT. A mi me proponen distintos boludos y lo elegimos. Yo me hago cargo de la decisión. Pero lo que te quiero decir es, ¿Por qué esto que hiciste resonó en todos lados?”.

En respuesta a ello, el diputado redobló: “Se toman poco trabajo de ver cómo son las cosas. No me gusta que me traten de boludo”. A medida que pasan los segundos, crecía mucho más la tensión y Jorge Lanata lanzó: “Carlos, estamos discutiendo un chiste, vos te lo tomaste en serio. Esto repercute porque los diputados no van a laburar, miran partidos, no sesionan la cantidad de veces que tienen que sesionar”

Finalmente, Carlos Heller aseguró que no eran ciertas las palabras del periodista, quien le terminó consultado sin filtro: “¿Cuántas sesiones hubo en la Cámara este año?¿Los diputados van de lunes a viernes 8 horas a la Cámara? ¿Qué porcentaje de diputados trabajan 8 horas por día, de lunes a viernes?”.