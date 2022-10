Para Gago, lo que le pasó a Racing no fue un fracaso

Fernando Gago asumió su imposibilidad de “obligar a un futbolista a patear” un penal, con lo que delegó en sus dirigidos la elección del ejecutante, después de lo ocurrido en la derrota del pasado fin de semana ante River, que privó a Racing, su equipo, de ganar el título de la Liga Profesional.

“Hay circunstancias del juego en las que la determinación la toma el jugador. Se pueden practicar 25 penales pero el que decide siempre es el jugador. La toma de decisión para patear un penal la decide el jugador. No puedo obligar a nadie a patear”, explicó el técnico en conferencia de prensa, a cinco días de la frustración deportiva en el fútbol local.

Racing dejó escapar su consagración en el torneo con un penal errado a los 90 minutos por Jonathan Galván, quien se hizo cargo después de una indecisión de varios jugadores en torno al punto de ejecución.

El técnico de Racing, incómodo e irritado por las preguntas de los cronistas, buscó dar por superado ese episodio y la decepción por la gran oportunidad perdida.

“Fue un momento difícil, nos dolió porque tuvimos la chance de lograr el objetivo, pero esto es deporte y ahora tenemos otro partido el miércoles, con la posibilidad de jugar una final más que para mí es importante”, resaltó.

Racing se enfrentará a Tigre en un desempate por la clasificación para jugar ante Boca el Trofeo de Campeones, el siguiente fin de semana.

“¿Fracaso? No lo considero un fracaso. Lo que pasó a mí no me cambia nada. La crítica siempre va a estar, ganes o pierdas. El torneo que hicimos fue muy bueno, llegamos a la última fecha con chances de ser campeón y estuvimos a un penal de conseguirlo”, desdramatizó.