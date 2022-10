Ola de ataques en el Sur después del desalojo mapuche en Villa Mascardi

“Por más que nos saquen vamos a volver”, habían amenazado el martes referentes mapuches poco después de que un comando de 250 efectivos federales dispuesto por el Gobierno nacional desalojara una decena de propiedades ilegalmente ocupadas durante cinco años en Villa Mascardi, Bariloche. Poco tardó esa advertencia verbal en dar paso a la acción, que ayer se tradujo en sendos ataques a dos iglesias de Villa La Angostura, Neuquén, en tanto que hubo manifestaciones en el acceso del aeropuerto de Bariloche, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria mantiene detenidas a siete mujeres, entre ellas Betiana Colhuan, la “machi” (o líder espiritual) de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, acusada de usurpar los terrenos desocupados.

Estos episodios sucedieron al bloqueo en Esquel (Chubut) del paso de “La Trochita”, el tradicional tren de carga de la Patagonia. El piquete ferroviario fue organizado por un grupo que se autodenominó “mapuche” y que ayer llegó al punto de encender una fogata sobre las vías, hasta que finalmente despejó el recorrido. Sin embargo, el aire seguía espeso en Esquel, de donde es Matías Santana, uno de los referentes de la usurpación en Mascardi, pareja de la “machi” detenida y con vínculos con Facundo Jones Huala.

También en Chubut, otro blanco de los ataques fue el Parque Nacional los Alerces, donde las autoridades denunciaron “actos de vandalismo en la cartelería pública de la zona y presentaron imágenes de las pintadas con leyendas mapuches”.

Reacciones de ese estilo se replicaron en la capilla De la Asunción y la parroquia de Villa La Angostura, que los agresores intentaron incendiar después de estampar numerosas pintadas que reivindicaron las tomas en Mascardi.

“Basta de imposiciones”, “Relmu Lafquen Resiste” y “Resistencia Mapuche”, fueron algunos de los graffitis que pudieron leerse en el frente de la capilla, cuya puerta quedó con evidentes rastros de un fuego que finalmente no prendió.

“Gracias a Dios no se incendió. Esto es un ataque a toda la comunidad de Villa la Angostura porque estamos hablando de un lugar histórico”, lamentó en declaraciones radiales Julio César Mora González, párroco del edificio construido en 1936 por el arquitecto Alejandro Bustillo e inspirado en la arquitectura del norte europeo.

No obstante, en La Angostura, desde la comunidad local Paicil Antreao salieron a desligarse del ataque. Florentino Nahuel, uno de sus miembros condenó “los hechos violentos” por considerar “que esa no es la forma de reclamar derechos, sino todo lo contrario” y no descartó que se haya tratado de “un montaje” para responsabilizar al pueblo mapuche. Aunque advirtió: “También condenamos el acto violento de desalojo y represión en Villa Mascardi”.

En paralelo, se dijo, un grupo de mujeres mapuches protestaba en el acceso al aeropuerto Luis Candelaria, de Bariloche, donde además funciona la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que mantenía detenidas a siete mujeres por ocupar los predios desalojados el martes por fuerzas federales que acataron una orden judicial. Junto a ellas había cinco menores, que ayer fueron entregados a sus familias y mientras se esperaba que las mujeres fueran liberadas por falta de antecedentes.

“Estamos listos por si vuelven”

En un clima de extrema tensión y con manifestaciones que se sucedían en distintos puntos de la Patagonia, el Gobierno confirmó ayer que las fuerzas federales seguirán en el terreno, donde todavía buscan dar con un grupo de hombres de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu con pedido de captura y que huyeron durante el desalojo.

“Estamos listos por si vuelven. La idea es que si vuelven para tomar las tierras estemos ahí para dar pronta respuesta”, ratificaron en el Ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández.

No obstante, vecinos y propietarios de Villa Mascardi seguían alertas a un conflicto que, temen, puede recrudecer. Algo que admitió el propio ministro de Seguridad: “Se salió de un hecho puntual como era la usurpación, pero el conflicto es mucho más grande y profundo. Está claro que vamos a volver a tener novedades. Por lo pronto, es para agradecer que ayer haya salido todo bien y no haya pasado nada”, dijo e insistió en que “la fuerza garantizará que no haya problemas”.