Duras críticas y pedido de interpelación al ministro

Sergio Berni se transformó en blanco de todas las críticas como consecuencia de la represión policial en la cancha de Gimnasia. Pero no sólo recibió las esperables desde el campamento opositor: también distintos referentes del kirchnerismo salieron con los tapones de punta frente a los graves hechos registrados en el Bosque.

Uno de los que reclamó la renuncia de Berni fue el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Emiliano Balbín. No sólo lo hizo a través de su cuenta de Twitter: presentó un proyecto para solicitarle a Axel Kicillof la separación del cargo del funcionario. “No hay mucha explicación. Exigimos que remueva del cargo al ministro de Seguridad y a la máxima autoridad del Aprevide. Hace tres años venimos diciendo que es insostenible cómo acciona la Policía bonaerense”, señaló.

En tanto, un grupo de senadores provinciales de Juntos por el Cambio exigirá la presencia en el Senado de Berni y Eduardo Aparicio (el titular del Aprevide) para que den explicaciones sobre cómo fue planificado el operativo. “Es claro que hubo fallas en su implementación que terminaron agravando los disturbios”, dijeron el titular de la bancada, Christian Gribaudo, el presidente de la comisión de Seguridad, Walter Lanaro y el senador Juan Pablo Allan.

Por su parte, los senadores y diputados de Juntos de La Plata repudiaron el accionar policial dentro y fuera de la cancha. “Exigimos que el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Sergio Berni, asuman su responsabilidad ante los sucesos que pusieron en peligro a toda la comunidad que había concurrido a un evento deportivo, y fue empañado por la brutal represión, el uso de gases lacrimógenos y balas de gomas”, señalaron María Florencia Barcia, Juan Pablo Allan, Fabián Perechodnik, Claudio Frangul y Julieta Quintero Chasman.

Diego Santilli

INOPERANCIA

En tanto, el diputado nacional Diego Santilli dijo que “el peso de la ley tiene que caer sobre todos los responsables de este desastre. Otra vez, la pésima organización y la inoperancia del gobierno bonaerense queda al descubierto”.

Otro diputado nacional, Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal) le recordó al Gobernador que la Bonaerense “es su policía. La misma que, hace ya dos años y un mes, lo desafió amenazante plantándose frente a su residencia”. “Actúe”, le reclamó.

“Esta gestión ya lleva 4 muertos por violencia en el fútbol. Después de haber gobernado la Provincia y haber bajado un 36% los homicidios y un 50% los secuestros extorsivos, puedo decirles que no es la policía. Es la gestión de Kicillof y Berni, que cada día nos duele más”, sostuvo la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado provincial Guillermo Kane convocó a una marcha el miércoles para reclamar la renuncia del ministro. “El represor sistemático Sergio Berni no puede seguir un minuto más al frente del Ministerio de Seguridad. La policía bonaerense, siempre represora y criminal, con él tiene permiso para matar. Anoche lo hizo, de vuelta. Marchemos el miércoles a La Plata. Fuera Berni ya!”, señaló.

Christian Gribaudo

PALOS K

El kirchnerismo, como se dijo, no se quedó atrás. La senadora nacional Juliana Di Tullio escribió en su cuenta de Twitter: “¿Qué les pasa? Repudio total por la salvaje represión de la policía. ¿Cuál? Todas. Pero la que más me duele, angustia y lacera, es la represión de la Policía bonaerense porque es la que tiene que cuidar a las familias bonaerenses; no lastimarlas con las armas que el Estado les da”.

“Repudio total y solidaridad absoluta con todos los platenses que sufrieron la violencia. Es inaceptable. Esto no puede suceder. Que se investigue lo que pasó”, dijo por su parte la platense y ministra de Cultura bonaerense, Florencia Saintout.