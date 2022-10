La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá a Gimnasia visitando a Banfield y a Boca, que quiere volver a ser líder del campeonato, recibiendo a Aldosivi. A su vez, River visita en Paraná a Patronato. Por otra parte, desde las 13:20, Argentina se medirá con Puerto Rico en el Mundial de Vóley Femenino. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Tigre vs Independiente TNT SPORTS

15:30 Banfield vs Gimnasia TNT SPORTS

15:30 Talleres vs Godoy Cruz ESPN Premium

18:00 Boca vs Aldosivi TNT SPORTS

20:30 Patronato vs River ESPN Premium

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Montpellier vs Mónaco STAR + / ESPN

10:00 Brest vs Lorient

15:45 Lille vs Lens

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Valladolid vs Real Betis ESPN 2/STAR +

13:30 Real Sociedad vs Villarreal ESPN 2/STAR +

16:00 Barcelona vs Celta de Vigo DIRECTV SPORTS

PREMIER LEAGUE

10:00 Crystal Palace vs Leeds STAR +

10:00 West Ham vs Fulham STAR + / ESPN

12:30 Arsenal vs Liverpool STAR + / ESPN

15:00 Everton vs Manchester United STAR + / ESPN

SERIE A

10:00 Udinese vs Atalanta ESPN Extra/STAR +

13:00 Cremonese vs Nápoli STAR +

15:45 Roma vs Lecce ESPN 2/STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Borussia Monchengladbach vs Koln ESPN 3/STAR +

12:30 Hertha Berlín vs Friburgo

14:30 Stuttgart vs Union Berlín STAR +

PRIMERA NACIONAL

13:10 Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS

13:40 Brown (PM) vs Belgrano DIRECTV SPORTS

LIGA ACB

07:30 Unicaja vs Real Madrid FOX SPORTS

14:15 Fuenlabrada vs Barcelona FOX SPORTS

ASTANÁ OPEN

11:30 Final ESPN / STAR +

MUNDIAL DE VÓLEY FEMENINO

13:20 Puerto Rico vs Argentina ESPN 3/STAR +