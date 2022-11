Supuesta reunión de Riquelme con Bianchi sacudieron al "mundo Boca": ¿Vuelve el "Virrey"?

Una supuesta reunión de Juan Román Riquelme con Carlos Bianchi, provocó una verdadera revolución en Boca, ya que surgieron infinidad de comentarios relacionados a un posible retorno del "Virrey" a la conducción técnica del "xeneize".

Las redes fueron el escenario elegido en las últimas horas para referirse al tema y en esa línea no fueron pocos los que le preguntaron a Bianchi directamente a través de WhatsApp y, con su gentileza y cordialidad habitual para responder, no dijo que sí ni que no, y en cambio apeló a una serie de emojis de caras de monitos: uno tapándose los oídos, otro normal como sonriente, un tercero cubriéndose la boca y el restante, los ojos.

La reunión con Riquelme, por su parte, fue desmentida desde el entorno directo del propio Bianchi, más allá de que el vice y el "Virrey" suelen tener contacto frecuente.

Pero sobre todo, bajaron un poco la chance de una nueva etapa. "No creo que esté en los planes de Carlos acercarse de nuevo al fútbol", le comentó a un diario deportivo una persona que conoce muy bien al entrenador.