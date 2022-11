Un régimen de “alta inflación” que no sólo condiciona la estrategia electoral del Gobierno

Los argentinos volverán a votar el año próximo con más inflación y pobreza que en 2019. Ese crudo escenario es el que explica las tensiones en el oficialismo, con una Cristina Kirchner que para diferenciarse de la Casa Rosada sólo puede ofrecer nostalgia por lo que considera que fueron los logros de la “Década Ganada”, pero también lo que sucede en Juntos por el Cambio, donde la cercanía a la vuelta al poder ha desatado una disputa de liderazgos que no logró ser atenuada con la cumbre “virtual” del pasado martes.

Es que la forzada reunión de la Mesa Nacional de JxC surgió como respuesta a la andanada de críticas entre referentes del PRO y el radicalismo pero, además, por el “desorden” que exhibía la propia interna del partido amarillo. Si bien el encuentro logró obturar las versiones de una posible ruptura de la coalición opositora, no arrojó pistas sobre mecanismos para dirimir las fórmulas para las candidaturas a la Presidencia ni en acuerdos programáticos. Por ejemplo, aún no hay una propuesta consensuada para enfrentar una crisis económica caracterizada por un régimen “de alta inflación” no visto desde los años previos a la Convertibilidad. Una inflación que reduce el poder adquisitivo de la población y hasta causa graves dificultades al funcionamiento de la industria y el comercio mientras los productores agrarios sienten que no pueden soportar la presión impositiva. Y ahora la sequía.

PACTO VIGENTE

En el oficialismo el único pacto que parece seguir vigente es entre la Vicepresidenta y Sergio Massa, que permite al equipo económico hacer como que reduce el déficit fiscal y trata de reducir la emisión a través de endeudamiento. El temor “al abismo” explica el tácito aval del kirchnerismo a las elevadas tasas de interés que ya dan indicios de estancamiento en la actividad como la caída en el consumo en supermercados y menores altas de empleo formal. Según la Federación de Comercio e Industria de la capital, la actividad comercial vinculada al Mundial -venta de televisores, por caso- muestra una “fuerte retracción” en comparación con 2018. Ese año, recordemos, comenzó el tobogán de Cambiemos que le impidió reelegir al ex presidente.

CONFLICTOS INTERNOS

Es en este marco en el que volvieron a aflorar conflictos internos en el Frente de Todos vinculados “al malestar de la economía”. Alberto Fernández y la CGT resisten el intento del cristinismo por promover un pago de suma fija que, consideran, no beneficiaría al sector más vulnerable de la población y perjudicaría el normal funcionamiento de las “paritarias libres”. Los gremios, lógicamente, defienden una herramienta de posicionamiento electoral en momentos en el que aspiran a tallar en el futuro armado de listas con su incipiente “brazo político”.

También causaron cierto estupor en los dirigentes sociales del oficialismo los “carpetazos” que habrían salido desde Desarrollo Social y la Afip cuestionando el manejo de los planes que hacen las organizaciones: las auditorías expusieron el caso de miles de beneficiarios que llegaron a tributar Bienes Personales o que incluso figuraban en los registros como “fallecidos”.

LA MONTAÑA DE PLANES SOCIALES

No hay acuerdo en el FdT en cómo desarmar “la montaña” de planes sociales y posibilitar que más de un millón de inscriptos pasen al trabajo formal. Es que muchos beneficiarios desechan la posibilidad de ingresar a un puesto en gastronomía, por caso, por bajos salarios que encima van deteriorándose por la persistente alza de precios. Una familia puede lograr ingresos similares con la ayuda estatal y las “changas” en los barrios.

Este complejo panorama se debatió ayer durante la XXV Jornada de la Pastoral Social de Buenos Aires, que convocó a dirigentes sindicales como Héctor Daer, a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras, al diputado porteño Leandro Santoro (FdT) y al ex gobernador Felipe Solá, que volvió a mostrarse cercano a Cristina.

Uno de los disertantes fue Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA que acostumbra a publicar sus tradicionales encuestas, que notó un aumento de la pobreza “multidimensional” -la que no sólo se estudia por ingresos- en 2020 y 2021 cuando no se registraron los picos inflacionarios del corriente. También concluyó que transitamos “una desigualdad social” en aumento y que las transferencias de ingresos -bonos- o los planes resultan “insuficientes” para mitigar la situación de la población vulnerable.

El mensaje pareció directo a Cristina que, con el lema “esperanza”, este jueves volverá a hablar sobre las “bondades” del modelo que gobernó Argentina entre 2003 y 2015. Un escenario que con la actual coyuntura, resultaría irreplicable.

DESÁNIMO SOCIAL

Otra de las alertas que se escucharon ayer en la Pastoral Social es que “la política se ha desacoplado de la vida real”. Las encuestas de opinión reflejan el creciente desánimo social. Pero muchos funcionarios parecen seguir alejados de cualquier empatía con lo que ocurre en un país donde a gran parte de la masa trabajadora le cuesta llegar a fin de mes. Según pudo averiguar este medio, el chárter de Aerolíneas que llevó a una variopinta comitiva presidencial por Francia y Bali costó US$ 970 mil dólares. También causó sorpresa a más de un asistente al último recital de Coldplay en el estadio de River, la presencia de la ministra Carla Vizzotti (Salud) en el denominado campo VIP.

Quizás consciente del malhumor social que generaban los permanentes cruces entre dirigentes de la oposición, se decidió reactivar la Mesa de JxC. En el Zoom se insistió en el mecanismo a adoptar para seleccionar candidatos, cuando no haya acuerdo a nivel local, se definirá por “internas abiertas”. No hubo pistas de qué forma se decidirán las postulaciones en Nación y Provincia.

“FÓRMULAS CRUZADAS”

En el PRO y en un sector de la UCR abogan para que haya “fórmulas cruzadas”, integradas por dirigentes de ambos espacios. Horacio Rodríguez Larreta pugna por esta alternativa para evitar enfrentamientos ásperos, por ejemplo como podría ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso el acercamiento que ha tenido a Lousteau.

Los jóvenes dirigentes que rodean a Facundo Manes se han trazado un objetivo que aparentemente va más allá de la próxima elección y consideran indispensable que el partido permanezca fiel a su identidad programática y busque un acercamiento a las clases medias suburbanas con pautas culturales propias y a las que debe dárseles la oportunidad de tener las mismas posibilidades económicas, culturales y educativas que sus vecinos porteños.

Patricia Bullrich intenta mientras tanto conjugar esfuerzos con dirigentes radicales y volvió a mostrarse con el senador radical Alfredo Cornejo, esta vez en Rosario, al que sumó a su campaña “La fuerza del cambio federal”, que también integran suspicazmente varios dirigentes cercanos a Macri.

El ex mandatario había convocado el martes a las principales figuras de su espacio para desescalar la tensión entre su ex ministra de Seguridad y el alcalde porteño. Pero nadie salió del desayuno realizado en un hotel del centro porteño con la certeza que decidió jubilar su proyecto para intentar un “segundo tiempo” en Casa Rosada. En los próximos días se mostrará en Qatar, con la excusa de su cargo en la Fundación FIFA, pero con la clara intención de aprovechar la visibilidad que le darán los partidos que juegue la Selección.

UNA “FINAL”

Hay dirigentes como el peronista Miguel Pichetto que fantasean con una “final” en el balotaje de 2023 entre Macri y Cristina. El actual auditor de la Nación insiste en que JxC debería definir un liderazgo claro antes que comience a desandarse la etapa de pre-campaña con las clásicas recorridas por los destinos turísticos. No parece haber consenso para tamaña decisión.