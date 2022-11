QAC aún sin entrenador

El plantel de Quilmes inició la segunda semana de entrenamiento de postemporada conducido por el técnico interino Ariel Fuscaldo, entrenador de la Tercera.

La directiva aún no pudo contratar a un entrenador para empezar a trabajar en función de la próxima temporada, aunque en el transcurso de la semana intensificará la búsqueda para poder concretar la llegada de un director técnico.

Mientras tanto el plantel volvió a la actividad, con la ausencia de Mariano Pavone (estuvo el domingo en Mendoza) y la presencia del delantero Rodrigo Cao, que había sido cedido a préstamos a Villa San Carlos, que disputó la Final por el ascenso a la Primera Nacional.

«Sumé experiencia, fue un año positivo. Estoy para pelear, me siento que estoy para luchar por un lugar, si no es acá será en otro lado. Mi intención es poder hacerlo en Quilmes, que es el club que me formó como futbolista desde los 13 años», indicó Cao.