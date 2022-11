Fernando Colunga: de galán de Thalía, a psicópata asesino

Con una actuación deslumbrante, de esas que por momentos meten miedo, Fernando Colunga (56) rompió el molde con un personaje que lo hizo salir de su zona de comodidad. Y aunque el nombre de su oscura y perversa criatura es Aquiles Greco, el actor mexicano, que supo ser coprotagonista de Thalía en la recordada “María, la del barrio” (1995), interpreta a Arquímides Puccio, el patriarca de un clan tristemente conocido en la historia criminal argentina.

“El secreto de la familia Greco”, que se acaba de estrenar en Netflix, está basada en el caso real que conmovió al país en los 80: una familia “acomodada”, religiosa y en apariencia perfecta, escondía bajo la alfombra un terrible negocio de secuestros extorsivos. Una historia que ya había sido llevada a la pantalla chica en “Historia de un clan”, la serie en la que se basó para construir un nuevo relato.

Aunque se filmó en Argentina, la miniserie producida por Telemundo Streaming y Underground está ambientada en los años 80 en Jalisco. Un estado del oeste mexicano en el que, en esa época, explotaba el polo como deporte de élite. Una élite a la que los Greco pertenecían gracias a Andrés, el hijo intachable: buen mozo, exitoso y una promesa deportiva en ascenso. Pero su padre tendría otros planes para el joven que terminaría siendo un engranaje clave para el nuevo negocio familiar con el que Aquiles buscó seguir perteneciendo a ese estatus social.

En la pantalla, Colunga aparece irreconocible: no sólo se enfrentó a un proceso de caracterización increíble, que lo hace ver avejentado y demacrado, sino que también lo llevó a perder peso. Un proceso que, según contó en el marco de una conferencia de prensa internacional en la que participó EL DIA, no fue fácil y que demandó varios meses. Para hacerlo, contó que tuvo el asesoramiento de la reconocida actriz y directora mexicana Patricia Reyes Spíndola.

“Un personaje muy complicado, tan lejano a mí en todos los sentidos, te implica un reto”, aseguró el intérprete, y reveló que necesitó componerlo desde sus entrañas para poder entender a este psicópata asesino escondido detrás de la fachada de un buen padre, esposo y amigo.

“Yo creo que cuando tu dañas a tu propia familia ya no tienes ninguna traba en tu vida: cuando contaminas de esa forma a tu núcleo familiar, tu mente debe estar potenciada en un lugar muy oscuro y muy complejo”, manifestó Colunga sobre una criatura que, según deja en claro apenas avanzan los sucesos en la ficción, está convencida que lo que hace es lo correcto para tener “un mundo más justo”.

Para abordar este personaje, el actor necesitó investigar por su cuenta, “empezando por lo real, para poder cimentar lo que vas a hacer”. Sin dejarse contaminar por las anteriores producciones, sí reveló que necesitó conocer “el trabajo de Ortega Ortega (showrunner) y de Alejandro Ciancio (director) para entender su forma visual de contar sus cosas, porque eso también era interesante”.

“Y, después, evidentemente, el trabajo de escritura de los guiones tan bien llevados”, le permitieron meterse en la piel de un personaje que va creciendo en sadismo y maldad a lo largo de los capítulos pero al que, según dijo, tuvo que tener listo antes de empezar a rodar. “La magia de lo que nosotros hacemos lleva un orden pero no se graba en ese orden. Entonces, el personaje tiene que estar ahí, presente, y lo único que tiene que hacer es empezar a vivir y a respirar”, explicó.

-Muchos te recordamos por grandes telenovelas mexicanas como un galán de la tevé. Y ahora te volvemos a encontrar con un personaje totalmente diferente, oscuro y complejo. ¿Tenés miedo que el público que te supo querer sienta ahora un poquito de rechazo?

-¡¡No!! Si este también es galán!! (risas) No, mira, el público que hace el favor de seguirnos a todos los actores busca que uno tenga una propuesta nueva, que uno siempre esté dando lo mejor de sí para entretenerlos, para divertirlos, para tenerlos entretenidos de alguna forma. Yo creo que simplemente lo que hacemos es renovar, construir y tratar de estar al ritmo de lo que se está viviendo para que ellos tengan un entretenimiento diferente. Pero no, no, no pienso en un rechazo, al contrario. Yo me pongo del lado del espectador y yo agradezco cuando veo que mi actor favorito está tratando de buscar un nuevo camino o abrir nuevas brechas para mi entretenimiento y mi diversión.

Aunque su primer protagónico fue en 1995 junto a Thalía, la trayectoria de Colunga se extendió mucho más allá y con otras exitosas producciones como “Esmeralda” (1997), “La usurpadora” (1998), “Amor real” (2003) y, entre otras, “Soy tu dueña” (2010). Pero es el recuerdo de su icónico Luis Fernando de la Vega, el que se disputaban María, la del barrio y Soraya Montenegro, el personaje al que le remiten una y otra vez. Algo que, según aseguró, no le molesta en lo más mínimo.

Thalía y Fernando Colunga protagonizaron "María, la del barrio" (1995)

“Todos seguimos algo que nos gusta. Eso es lo que da pie a tener continuidad, en nuestro caso, a un actor. Yo siempre estaré agradecido con el público y no puedo negar lo que me ha construido. Al contrario, han sido pasos en una escalera en mi carrera, y ahora lo que quiero es que esta ficción sea parte de estos pasos, y creo que tiene todos los elementos para hacerlo”, manifestó.

De bajo perfil y celoso de su intimidad, Colunga había estado un poco alejado de la pantalla chica. Su último proyecto había sido “Pasión y poder” en 2016 y en 2020 se había anunciado su regreso con una telenovela sobre narcos (“Malverde: el santo patrón”) de la que, sin razones demasiado claras, y con las promociones ya saliendo en la tevé, fue desvinculado. Por eso, “El secreto de la familia Greco” había causado tanta expectativa y no decepcionó.

Pero ahora que lo vieron en un papel tan diferente a los que supo protagonizar, la pregunta ineludible para la estrella de los culebrones era si volvería al género romántico. Un regreso que había puesto en duda cuando, años atrás, en el marco de una entrevista, aseguró: “Uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que, simplemente, uno tiene que estar ubicado y no decir: ‘¿Sabes qué? Yo quiero ser un eterno galán’ porque eso no existe, estos son ciclos. Yo estoy claro desde hace muchos años”.

-¿Volverías al galán?

- No te lo podría contestar yo. Los que tienen esa decisión y palabra es el público, no yo. Yo simplemente seguiré trabajando y adaptándome a las historias que me propongan.

-Pero si te lo propusieran, ¿aceptarías?

-Yo sí quiero seguir trabajando, interpretando, y si el papel está de acuerdo a lo que yo tengo que hacer, y las condiciones en las que las pueda realizar, adelante, por qué no.

